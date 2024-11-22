台美戰派他先發！球迷認同「出奇兵」：不是越有名強投越有用

▲中華隊投手陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

12強中華隊今（22）日台灣時間上午11時對戰美國，期待搶下首勝。團隊派出年輕投手陳柏清先發，就有網友表示，陳柏清可能從來沒想過，自己會在12強的比賽中，分別對日本隊與美國隊兩戰擔任先發投手。貼文引來資深球迷搖頭，「對一日球迷很意外，我的感覺就不意外，日美只能出奇兵，短期盃賽，不是越有名的強投越有用。」

有網友在Threads笑說，陳柏清可能從來沒想過，會在12強賽事中，分別擔任對上日本與美國兩戰的先發投手。貼文引發熱論，不少人也點頭，「很難想像，職棒新人年才剛初登場，竟然年末要在P12強國際比賽上先後對決日本和美國…漫畫也不敢畫這麼誇張的劇情。」

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不過，就有資深球迷搖頭，「對一日球迷很意外，我的感覺就不意外，日美只能出奇兵，短期盃賽，不是越有名的強投越有用。不是說玉米不好，對強者就是要派越陌生的去投。」「他對美國可能是比較好的選擇，美國打者通常都會比較積極，他控球有時很謎，但其實他球不是很好打。」

還有人也表示，「柏清是台鋼王牌，未來大有可為」、「其實，他的球威跟球速算還不錯，如果控球穩一點不要這麼噴，他其實算是中職能排上前段班的土投，所以不會很意外」、「殺個USA措手不及來不及情蒐的概念」、「對未來中華隊的王牌左投之一成長幫助很大。」