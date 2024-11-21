日本鐵道專家花6年紀錄台灣鐵路發展　新書發表「盼成為教科書」

▲《美麗寶島台灣邁向高鐵之路》新書發表，記錄台灣鐵道發展歷程。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為推廣鐵道文化，中華軌道工業發展協會、台灣軌道工程學會理事長今聯合舉辦《美麗寶島台灣邁向高鐵之路》中譯新書發表會，將高鐵外籍顧問、日本鐵道專家齊藤雅男從85歲寫到91歲，花6年紀錄的台鐵電氣化到高鐵通車等100回合的完整歷史，翻譯成中文書發行，將珍貴紀錄留在台灣。

《美麗寶島台灣邁向高鐵之路》一書紀錄了高鐵興建過程，也大篇幅記載台灣電氣化事蹟，完成呈現台灣鐵道發展歷程，該書也將在台鐵夢工廠門市銷售。

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▲鐵道局長楊正君。（圖／記者李姿慧攝）

鐵道局長楊正君今出席新書發表會致詞表示，齊藤雅男是高鐵眾多外籍顧問之一，在高鐵計畫中扮演重要角色，高鐵桃園站、新竹站、台中站通車迄今才17年，已經發展成全新都會中心，高鐵帶給台灣改變的不只是交通，西部走廊也打造了全新都會空間，改變準點文化，高鐵準點率超過99.9%，平均誤點只有12秒，表現比日本新幹線系統還要好。

楊正君說，這本書出版不僅是給台灣眾多鐵道迷緬懷過去，激勵新一代鐵道工程師、專家，因此台灣正在推動高鐵延伸計畫，希望高鐵帶給台灣更多蓬勃發展。

中華軌道工業發展協會理事長何煖軒則表示，這本書從1968年台鐵電氣化開始談到高鐵通車，從一個日本人的眼光來看台灣鐵路發展歷史，非常有價值，因此他答應這個艱困的出版工作，除委請台科大老師協助翻譯，找台鐵同仁幫忙校對，書裡有許多他提供的高鐵建設照片，也捐出來出版。

何煖軒認為，這是歷史，不是他私人財產，高鐵通車後可見成果和投資效益，西部走廊和台灣本島交通更方便，達成一日生活圈和建設高鐵目的。

▲▼中華軌道工業發展協會理事長何煖軒(上圖)、台鐵董事長杜微(下圖)。（圖／記者李姿慧攝）

台灣軌道工程學會理事長、台鐵董事長杜微指出，他一看到書的內容就非常有感觸，這本書內容也提到高鐵進入台灣，從1990年規劃建設到現在，帶給軌道貢獻非常巨大，高鐵不只是運輸工具，對國土發展和國內民生也很重要，對台北站來說，高鐵進來後加上其他軌道系統陸續加入連線成網，高鐵功不可沒，台鐵夢工廠也將銷售該本新書。

新潟運輸系統株式會社技術士小野寺俊和則表示，《美麗寶島台灣邁向高鐵之路》翻譯成中文版來龍去脈，是他2018年拿出這本書來看，看了第一回非常感動和激動，除台灣歷史文化外，齊藤雅男對台灣的愛和感情都在這本書裡。

小野寺俊和說，齊藤來台灣搭乘了台鐵鐵路電氣化列車，用幽默方式來呈現旅行的情感，這本書也是齊藤留給台灣的訊息，因此他覺得這本書不能放在書架上，應該介紹給台灣。

▲《美麗寶島台灣邁向高鐵之路》新書發表。（圖／記者李姿慧攝）

小野寺俊和表示，齊藤雅男從85歲寫到91歲紀錄了一百回合，且全部手寫完稿、附帶手繪圖面，把貴重紀錄留給台灣，他希望這本書未來能在台灣的大學和鐵道界成為教科書，這本書包含台灣歷史和人文資料。