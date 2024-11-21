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變態警路上故意攔檢正妹　拿走手機「搜出自拍裸照」收藏

▲▼ 女子,女性,女同事,滑手機。（圖／VCG）

▲警察被控利用職務侵犯女性隱私。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州2名警察假借執勤公務為由，在路上隨意攔檢女性民眾手機，故意翻找裸照，在某些情況下，還會找理由無故沒收女子手機，以便把裸照傳到自己的手機中收藏，誇張行為讓2人分別被起訴。

在密蘇里州擔任公路巡邏官的39歲男子麥克奈特(David McKnight)，與身為當地警官的29歲男子阿爾卡拉(Julian Alcala)，上周分別被開普吉拉多(Cape Girardeau)聯邦法院與聖路易斯(St. Louis)聯邦法院起訴，2起案件雖然無關，但是起訴內容相同，2人都是利用職務盜取女性民眾裸照。

起訴書中顯示，麥克奈特2023年9月1日至今年8月19日期間，會故意以交通違規為由在路上攔檢女性，並以要確認身分或保險為藉口查看對方手機，找到裸照後便會私自收藏，一共有9名女性受害。

29歲的阿爾卡拉則被指控2月6日至5月18日期間，一共搜查過20多名女子手機，並且保留了其中7名受害者的影像。一名受害者控訴，她今年2月在弗洛里森特市(Florissant)被阿爾卡拉攔檢，拿回手機後發現有一則被刪除的簡訊，自己的性愛影片被傳到了不認識的號碼，所以向警方報案。

事件傳出後，調查人員於8月21日將麥克奈特逮捕，5天後他自行辭職，阿爾卡拉則是於今年6月在接受調查期間離職，許多受害者都是接獲警方通知才知道自己的裸照曾被盜取。2人原本任職的單位都對其惡行發出譴責，案件目前仍待審理中。

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