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獨／6歲女坐酒駕父機車枉死！警一查竟是累犯　母奔200公里認屍

▲▼ 高雄死亡車禍 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲自小客車左轉時未禮讓，雙載機車撞上，6歲女童送醫不治 。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄成功一路與海邊路口20日發生車禍事故，林姓男子駕駛轎車左轉，酒駕的陳男則是騎車載6歲女兒直行，結果撞上林男車輛，女童送醫不治，陳男身體多處擦挫傷，仍在加護病房救治中。據了解，陳男有多次酒駕前科，沒想到這次酒駕車禍卻害死了自己的女兒。

警方指出，20日16時9分許接獲通報車禍，到場了解是林男（56歲）駕駛自小客車，沿成功一路由南往北行駛左轉海邊路；陳男（45歲）騎機車載女兒沿成功一路由北往南直行，在成功一路與海邊路口發生碰撞。陳男身體多處擦挫傷送醫治療，女兒送醫治療後不治死亡。林男無酒駕；陳男酒測值0.98毫克超標。

▲▼ 高雄死亡車禍 。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為林男轉彎車未禮讓直行車；陳男酒駕及未注意車前狀況、女童未戴安全帽，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

檢方今日上午進行初驗，確認陳姓女童是因車禍發生導致死亡，至於騎車的陳男傷重，還在加護病房救治，尚無法製作筆錄。

據了解，陳男有多次酒駕前科，和妻子的關係並不密切，女童母親昨天傍晚接到通知時人還在台中，所以警方是先通知陳男的表弟到現場協助處理，陳妻則是到今天上午才趕到殯儀館參加初驗，因她情緒相當激動，因此檢、警僅簡單確認身分，並沒有做進一步的詢問。

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6歲女兒安全帽左轉車不治父親酒駕累犯

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