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渴望心想事成　manifest獲選劍橋詞典2024年度代表字

▲▼渴望心想事成　manifest獲選劍橋詞典2024年度代表字。（圖／翻攝臉書Cambridge Dictionary ）

▲劍橋詞典2024年度代表字出爐。（圖／翻攝臉書Cambridge Dictionary ）

文／中央社倫敦20日綜合外電報導

英國劍橋詞典揭曉2024年度代表字為manifest（顯化）。這個詞在追求身心靈健康的全球趨勢中引起關注，並受到歌手杜娃黎波（Dua Lipa）等名人推崇。

英國廣播公司（BBC）報導，manifest這個字原本的意思是「容易被注意到或顯而易見」，或是指「透過跡象或行動顯示某件事情」。

現在，manifest這個字還新增了動詞用法，意思是「想像自己實現某個目標，並相信這樣做會讓目標更有可能實現」。

但英國劍橋大學（Cambridge University）社會心理學教授范德林登（Dr Sander van der Linden）博士示警，「將財富、愛情和權力『顯化』的做法沒有科學根據，而且可能導致不切實際的期待和失望」。

The Cambridge Dictionary Word of the Year 2024 is … "manifest" (verb): to use methods such as visualization and affirmation to help you imagine achieving something you want, in the belief that doing so will make it more likely to happen Find out more about #manifest and why it was chosen as our Word of the Year: https://cambrid.ge/48OUJU2 #Manifest #CambridgeWOTY #WordOfTheYear2024 #Manifestation #CambridgeDictionary

Cambridge Dictionary 發佈於 2024年11月20日 星期三

其他曾在今年提及，自己透過顯化取得成功的名人包括美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）和英格蘭隊足球前鋒華金斯（Ollie Watkins）。

劍橋詞典（Cambridge Dictionary）出版經理尼科爾斯（Wendalyn Nichols）表示：「Manifest今年勝出的原因是它的查詢量顯著上升，這個詞的使用範圍因今年的事件大大擴展至各類媒體，顯示出詞彙的意義如何隨時間改變。」

范德林登博士補充說：「顯化就是心理學家所說的『魔法思維』（magical thinking）或是普遍的錯覺，認為特定的心理儀式可以改變我們周遭的世界。」

他說COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，這個想法在TikTok上獲得了「數以十億計的瀏覽量」。

范德林登博士說：「關於積極思維、自我肯定和目標設定的價值方面有不錯的研究。」

「然而，瞭解正面思考的力量和用心智改變現實之間的區別非常重要，前者是健康的，後者則是偽科學。」

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關鍵字：

劍橋詞典顯化

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