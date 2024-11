250秒高雄跨年煙火搶先看！彩色千輪綻放開場　最佳觀賞地點曝

記者賴文萱/高雄報導

高雄要用超浪漫的亞灣跨年花火,當你的告白神隊友!「2025高雄跨年晚會─亞灣星海奇航」今(22)日公布將施放千輪版250秒亞灣跨年花火,搭配火星人布魯諾(Bruno Mars)經典求婚神曲〈Just the Way You Are〉,還有夢時代摩天輪彩虹燈光應援,吸睛指數破表的港景煙火秀,不用飛雪梨、在高雄就能看到。

▲250秒高雄跨年煙火,彩色千輪綻放開場。(圖/記者賴文萱翻攝)

市長陳其邁表示,今年花火施放長度250秒,呼應迎接2025年,2025諧音是「愛你、愛我」,歡迎大家到跨年現場求婚!他笑說,滿天花火搭配港都夜景,還有火星人布魯諾的感性歌聲加持,充滿感動的這一刻,你/妳的他/她還能不說YES嗎?

2025亞灣跨年花火精心設計三段篇章:「序幕─繽紛高雄」,開場以千輪小花在港灣夜空中繽紛綻放,地面以霓虹變色跑動花柱帶出港都的熱情,高低層次堆疊變化,述說城市多元樣貌。

▲250秒高雄跨年煙火搶先看。(圖/記者賴文萱翻攝)

「二幕─銀白高雄」,特選銀冠、白閃大理花等銀白色花火,讓高雄的夜空降下銀白飛雪,彷彿置身異國銀白世界;「終幕─高雄百年好市」,天空與地面同步綻放愛心、笑臉造型花火圖樣,最後以氣勢磅礴的迎賓禮砲及金耀錦冠花火作為終章,象徵「高雄街」改制「高雄市」滿百年的2024年,在迎向嶄新的2025年的分分秒秒都燦爛精彩。

▲250秒高雄跨年煙火搶先看。(圖/記者賴文萱翻攝)

亞灣跨年花火最大8吋的高空花火,在會場周邊抬頭就能輕鬆欣賞,最佳觀賞點包括:時代大道、中華五路人行道、金鞏橋,其他建議觀賞點有時代公園及前鎮之星。

▲250秒高雄跨年煙火最佳觀賞點公開。(圖/記者賴文萱翻攝)

市府強調,為了民眾安全及花火布設與落焰區的作業,12月30日凌晨0點後將禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍,跨年花火施放當下也請民眾不要靠近。