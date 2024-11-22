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250秒高雄跨年煙火搶先看！彩色千輪綻放開場　最佳觀賞地點曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄要用超浪漫的亞灣跨年花火，當你的告白神隊友！「2025高雄跨年晚會─亞灣星海奇航」今（22）日公布將施放千輪版250秒亞灣跨年花火，搭配火星人布魯諾（Bruno Mars）經典求婚神曲〈Just the Way You Are〉，還有夢時代摩天輪彩虹燈光應援，吸睛指數破表的港景煙火秀，不用飛雪梨、在高雄就能看到。

▲▼250秒高雄跨年煙火搶先看！彩色千輪綻放開場　最佳觀賞點公開。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲250秒高雄跨年煙火，彩色千輪綻放開場。（圖／記者賴文萱翻攝）

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市長陳其邁表示，今年花火施放長度250秒，呼應迎接2025年，2025諧音是「愛你、愛我」，歡迎大家到跨年現場求婚！他笑說，滿天花火搭配港都夜景，還有火星人布魯諾的感性歌聲加持，充滿感動的這一刻，你/妳的他/她還能不說YES嗎？

2025亞灣跨年花火精心設計三段篇章：「序幕─繽紛高雄」，開場以千輪小花在港灣夜空中繽紛綻放，地面以霓虹變色跑動花柱帶出港都的熱情，高低層次堆疊變化，述說城市多元樣貌。

▲▼250秒高雄跨年煙火搶先看！彩色千輪綻放開場　最佳觀賞點公開。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼250秒高雄跨年煙火搶先看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼250秒高雄跨年煙火搶先看！彩色千輪綻放開場　最佳觀賞點公開。（圖／記者賴文萱翻攝）

「二幕─銀白高雄」，特選銀冠、白閃大理花等銀白色花火，讓高雄的夜空降下銀白飛雪，彷彿置身異國銀白世界；「終幕─高雄百年好市」，天空與地面同步綻放愛心、笑臉造型花火圖樣，最後以氣勢磅礴的迎賓禮砲及金耀錦冠花火作為終章，象徵「高雄街」改制「高雄市」滿百年的2024年，在迎向嶄新的2025年的分分秒秒都燦爛精彩。

▲▼250秒高雄跨年煙火搶先看！彩色千輪綻放開場　最佳觀賞點公開。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼250秒高雄跨年煙火搶先看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼250秒高雄跨年煙火搶先看！彩色千輪綻放開場　最佳觀賞點公開。（圖／記者賴文萱翻攝）

亞灣跨年花火最大8吋的高空花火，在會場周邊抬頭就能輕鬆欣賞，最佳觀賞點包括：時代大道、中華五路人行道、金鞏橋，其他建議觀賞點有時代公園及前鎮之星。

▲▼250秒高雄跨年煙火搶先看！彩色千輪綻放開場　最佳觀賞點公開。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲250秒高雄跨年煙火最佳觀賞點公開。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府強調，為了民眾安全及花火布設與落焰區的作業，12月30日凌晨0點後將禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，跨年花火施放當下也請民眾不要靠近。

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