女刺青師控約會遭伸狼爪「問我濕了嗎」！軍官反告性騷：被摸胸肌

▲林女控訴，在餐酒館內遭Y姓軍官摸胸、下體猥褻。（圖／林女提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

高雄市一名林姓女子近日指控，她在15日與友人介紹的一名海軍軍官在左營區一家餐酒館用餐時，遭對方猥褻，男方不只一次將手伸進她的短褲，她雖然大力抗拒，但眼角在過程中撞到桌邊瘀青。然而，該名軍官則反指林女性騷擾，雙方目前已對簿公堂。

從事刺青、美甲業的林女20日向《ETtoday新聞雲》投訴，她近期因失戀，友人介紹該名葉姓現役軍官給她認識，15日當天友人帶著Y男，與她一起到左營自由二路一家餐酒館吃飯、飲酒，雙方是初次見面，起初交談甚歡，未料幾杯黃湯下肚、友人先行離開後，情況開始變調。

▲林女閃躲葉男時不慎撞到桌邊，導致右眼有瘀青傷痕。

林女透露，葉男在友人離去後，疑似藉著酒意開始對她毛手毛腳，不但把她推倒，甚至將手伸進內衣撫摸胸部，還隔著內褲觸碰下體，過程中色瞇瞇地問「濕了嗎、等等要不要去摩鐵」等語，她感到噁心，極力拒絕，當場站起身迅速離開餐酒館，閃躲葉男時還不慎撞到桌邊，導致右眼有瘀青傷痕。

林女事後氣憤地報警，認為自己的人身自由遭到侵犯。不過，葉姓軍官也提告林女性騷擾，他指出，林女在餐酒館的吧台處，試圖去觸摸他的胸肌。對此，高雄市警左營分局偵查隊長王志銘表示，已經調閱了現場的監視器，並已通知嫌疑人到案說明。

目前雙方均已提告，針對此事，軍方則強調，雙方的說詞存在出入，將全力配合檢警調查釐清真相，如涉及不法行為，將秉持「毋枉毋縱」的原則，進行檢討並給予相應的懲處。