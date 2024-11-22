森林火災好發時節到　林保署南投分署校園宣導防火護樹

▲林保署南投分署竹山工作站前進校園，推動森林防火及愛林護林教育。（圖／林業保育屬南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

時序進入秋冬乾燥季節，森林火災風險隨之增加；林保署南投分署竹山工作站近日於轄內學校展開「森林防火教育及愛林護林」宣導活動，期望透過學校學生的參與，將保護森林的觀念帶入每個校園與社區。

南投分署竹山工作站日前先後赴竹山鎮瑞竹國中與過溪國小，介紹森林保育及防火的重要性，並透過有獎問答加深學生對保護森林的理解，2校學生、老師和校長都積極參與：瑞竹國中學生也紛紛分享防火小知識，例如「不亂丟菸蒂、不隨意丟垃圾」，更有學生提到要提醒家長注意防火。

過溪國小學生則以壓克力板夾紙、筆畫下心中的樹，象徵「心中種下一棵樹，愛護成林保護森林」的概念；校長劉松彥並邀請學生投票選出「校園大樹」，種子有旋轉落下特性的大葉桃花心木深受學生喜愛，最後獲選。

南投分署表示，此次宣導課程涵蓋森林與人類生活的關係、目前人類活動對森林的破壞影響，以及台灣多樣的森林生態與地貌；內容特別強調近年來因溫室氣體排放導致氣候變遷，對抗極端氣候的最佳方式之一即是保護樹木，讓樹木吸收並固定大氣中的二氧化碳，進一步減少全球暖化。