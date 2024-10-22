跟女友吵架！桃園少年偷開BMW自撞　警：加強取締+校園宣導

▲針對桃園市少年偷開BMW自撞肇事案引發矚目，桃園市議員黃瓊慧今天在市議會向市警局長吳坤旭提出質詢。（圖／翻攝自桃園市議會官網）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市少年昨天偷開家人BMW兜風遇臨檢卻在停車場自撞案，民進黨籍市議員黃瓊慧今天在市議會上指出，少年是和女朋友吵架才開車釀禍，要求警方加強查緝宣導，對此，桃園市警局交通大隊指出，市警局除加強取締與稽查勤務防制青少年交通事故，並定期召開事故防制會議、滾動式調整防制勤務，另將進入各級校園進行交安宣導，落實防制兒少交通事故之安全教育。

桃園市交通大隊表示，有關桃園市青少年肇事件數，除由未成年駕駛/騎乘汽機車外，亦包含由成年人乘載未成年人傷亡之件數：今年1至9月A1類+A2類計1,617件，較去年同期減少212件（-11.6%）；另外經過調查分析，桃園市青少年實際「無照」駕駛肇事（由青少年主動駕駛/騎乘汽機車傷亡）人數，今年1至9月A1類+A2類共計676人，較去年同期減少202人（-23.0%）。

▲針對桃園市少年偷開BMW自撞肇事案引發矚目，交通大隊將針對轄區青少年易聚集及較常發生交通事故之地點及時段稽查取締勤務。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局交通警察大隊大隊長李維振分析，桃園市轄區青少年易聚集及較常發生交通事故之地點及時段，市警局針對無照駕駛、闖紅燈、超速及未載安全帽等常見青少年交通違規取締勤務及違規改裝機車稽查，防制青少年交通事故召開事故防制會議，透過分析各行政區青少年事故之熱時、地點及成因，滾動式調整防制勤務。此外，為有效提升各級學校重視交通安全，市警局進入各級校園進行交安宣導，透過實際案例播放，以警惕學生重視交通安全，並增加情境經驗以提高風險感知及應變力。

李維振強調，有關青少年無照駕駛媒體宣導部分，市警局與市府新聞處已合作拍攝今年交通宣導影片，由中華職棒樂天女孩擔任交通安全宣導大使，拍攝少年演員騎乘機車載著朋友超速行駛，差點擦撞載送小孩上下學的母親延伸少年演員是否為無照駕駛等情境劇，影片中由樂天女孩提醒，騎乘機車務必隨時注意路況，切勿超速行駛、無照駕駛等事項，該影片將於今年11、12月期間於桃市各行政區相關部門及公務機關電視牆、多媒體播放器、網路社群及實體活動等管道上架播放宣導，以落實防制兒少交通事故之安全教育，達到降低兒少交通事故肇事率目的。