嘉義市校園反毒反詐反霸凌宣導列車快閃　首站前進嘉大附小

▲▼ 嘉義市校園反毒反詐反霸凌宣導列車快閃行動，首站抵達國立嘉義大學附設實驗國民小學。（圖／嘉義市警局提供）

由嘉義市政府警察局少年警察隊與嘉義市政府少年輔導委員會共同組成宣導列車團隊，以開往嘉義市各級學校共45所(站)為目標。首發第一班列車預計自112年12月28日起至113年1月19日止，即放寒假前(112學年度上學期期末)，按各校提供時間配合實施10至30分鐘入校園(班級)快閃「反毒、反詐、反霸凌」犯罪預防宣導。嗣後，配合重要宣導期程，發動列車後續班次。

嘉義市警政教育合作「反毒反詐反霸凌宣導列車」首站抵達國立嘉義大學附設實驗國民小學，於該校操場實施擴大犯罪預防宣導。當日上午八點鐘，學校朝會升旗典禮完畢，馬上就由嘉義市警局網紅「嘉華三朵花」出場，以嘉義市著名熱身操「火肌舞」帶動全體師生伸展暖身，在寧靜早晨喚起校園滿滿的朝氣與活力。該宣導團隊過程以召喚神隊友形式，呼籲師生及家長加入反毒、反詐、反霸凌、拒絕性別暴力、拒絕酒後駕車等犯罪預防行列，一起成為維護眾人生活安全的「神隊友」。最後，並由嘉大附小代理校長沈桂枝、學生家長會會長杜思瑋頒發神隊友榮譽獎座－警察大白熊桌上型公仔1組，授予該校完成神隊友指定任務、表現優異的同學。

市警局局長陳炯旭表示，本局積極跨域合作，推動「反毒反詐反霸凌宣導列車」即是以嘉義市勇媽黃敏惠市長所提「教育當前鋒、警政作後盾」的理念出發，結合嘉義市政府教育處、嘉義市學生校外生活輔導會及嘉義市政府少年輔導委員會力量，持續走遍本市各級學校，實施校園反詐騙、反毒品宣導，提升學生犯罪預防知能，保護青少年享有健全發展的成長空間與陽光活力的青春年華！