宋濤會見台機械同業公會　重申堅持「九二共識」推動兩岸和平

▲宋濤會見2024兩岸機械工業交流會與會台灣嘉賓 。（圖／翻攝 國台辦官網）

記者任以芳／北京報導

台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會、2024兩岸機械工業交流會今（21）日分別在江蘇省蘇州市、南通市舉辦。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤特地赴南通會見台灣機械工業同業公會理事長、大立機器工業股份有限公司總經理莊大立一行。宋濤說，陸方始終堅持一中原則「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外來勢力的干涉，與台灣同胞一起推動兩岸關係和平發展、融合發展。

宋濤日在南通會見台灣機械工業同業公會理事長、大立機器工業股份有限公司總經理莊大立一行，大陸方面出席官員秘書局局長王冰、新聞局局長陳斌華、新任經濟局局長彭慶恩、教蘇省台辦主任練月琴等人。

宋濤表示，中共二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出一系列重大改革舉措，包括加快推進新型工業化，培育壯大先進製造業集群，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展等。

宋濤指出，我們將貫徹落實習近平總書記重要指示精神，積極幫助台胞台企融入中國式現代化進程，分享新一輪改革開放的蓬勃機遇。希望廣大台商台胞以民族大義為重，共同壯大中華民族經濟，為推動兩岸關係和平發展、融合發展。

莊大立則指出，台灣機械公會從2004年開始兩岸交流，工會非常重視的此交流會，大陸和台灣派出產業菁英在技術發展和交流，從大陸方面學習到很多。

張大立稱，台灣和大陸機械產業交流有很長時間，大陸很多公司都對台灣機械設備非常熟悉，大陸日前公布以舊換新等政策，希望大陸也能給予台企多些機會和照顧。

▲ 宋濤走訪台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會展位。（圖／翻攝 國台辦微信公眾號）

根據陸媒報導稱，兩場活動聚焦培育新質生產力，助推兩岸企業合作共贏，吸引業者踴躍參與。台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會通過供需發佈、重點項目路演、對接商洽等環節，為電子訊息、新能源汽車等產業領域企業搭建投融資和項目對接平台，120多家兩岸企業設固定展位，帶動眾多上下游企業觀展交流。

2024兩岸機械工業交流會以「智能機械賦能新質生產力」為主題，100多位兩岸企業家代表和專家學者圍繞AI應用、綠色節能等議題深入交流，探討兩岸機械產業創新型合作模式與高質量發展路徑。

宋濤走訪台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會展位，向參展企業代表瞭解產品特性、市場需求和發展情況，鼓勵台商台企把握中國式現代化全面推進機遇，在大陸發展得更好更快。參展台企代表也表示，搭建產業鏈供應鏈對接平台，讓供需兩端面對面交流，企業從中切實受益，進一步堅定了扎根大陸發展的信心。