　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

宋濤會見台機械同業公會　重申堅持「九二共識」推動兩岸和平

▲▼ 宋濤會見台商、南通 。（圖／翻攝 國台辦官網） 

▲宋濤會見2024兩岸機械工業交流會與會台灣嘉賓 。（圖／翻攝 國台辦官網）

記者任以芳／北京報導

台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會、2024兩岸機械工業交流會今（21）日分別在江蘇省蘇州市、南通市舉辦。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤特地赴南通會見台灣機械工業同業公會理事長、大立機器工業股份有限公司總經理莊大立一行。宋濤說，陸方始終堅持一中原則「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外來勢力的干涉，與台灣同胞一起推動兩岸關係和平發展、融合發展。

宋濤日在南通會見台灣機械工業同業公會理事長、大立機器工業股份有限公司總經理莊大立一行，大陸方面出席官員秘書局局長王冰、新聞局局長陳斌華、新任經濟局局長彭慶恩、教蘇省台辦主任練月琴等人。

宋濤表示，中共二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出一系列重大改革舉措，包括加快推進新型工業化，培育壯大先進製造業集群，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展等。

宋濤指出，我們將貫徹落實習近平總書記重要指示精神，積極幫助台胞台企融入中國式現代化進程，分享新一輪改革開放的蓬勃機遇。希望廣大台商台胞以民族大義為重，共同壯大中華民族經濟，為推動兩岸關係和平發展、融合發展。

莊大立則指出，台灣機械公會從2004年開始兩岸交流，工會非常重視的此交流會，大陸和台灣派出產業菁英在技術發展和交流，從大陸方面學習到很多。

張大立稱，台灣和大陸機械產業交流有很長時間，大陸很多公司都對台灣機械設備非常熟悉，大陸日前公布以舊換新等政策，希望大陸也能給予台企多些機會和照顧。

▲▼ 宋濤會見台商、南通 。（圖／翻攝 國台辦官網）

▲ 宋濤走訪台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會展位。（圖／翻攝 國台辦微信公眾號）

根據陸媒報導稱，兩場活動聚焦培育新質生產力，助推兩岸企業合作共贏，吸引業者踴躍參與。台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會通過供需發佈、重點項目路演、對接商洽等環節，為電子訊息、新能源汽車等產業領域企業搭建投融資和項目對接平台，120多家兩岸企業設固定展位，帶動眾多上下游企業觀展交流。

2024兩岸機械工業交流會以「智能機械賦能新質生產力」為主題，100多位兩岸企業家代表和專家學者圍繞AI應用、綠色節能等議題深入交流，探討兩岸機械產業創新型合作模式與高質量發展路徑。

宋濤走訪台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會展位，向參展企業代表瞭解產品特性、市場需求和發展情況，鼓勵台商台企把握中國式現代化全面推進機遇，在大陸發展得更好更快。參展台企代表也表示，搭建產業鏈供應鏈對接平台，讓供需兩端面對面交流，企業從中切實受益，進一步堅定了扎根大陸發展的信心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
勞動部霸凌案　死者母淚崩「我可憐的孩子」捶地：別再官官相護
謝宜容失聯　「不讀不回」
美教頭點出台灣特色　前大聯盟投手先發曾獲富邦鎖定
國際逮捕令發布了！以色列總理、哈瑪斯領袖將被逮
醫警告「癌前10大警訊」：你通常不在乎！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國政策支持房地產　開發商債務問題仍難解

開價60萬元！日本AV女優香港賣淫被捕　「最優秀新人」也遭捲入

中國桌球隊WTT首日「吞5敗」！　球后孫穎莎單雙戰皆出局

立委擬提「呂禮詩條款」砍退休俸　陸委會：有必要處理

陸委會：若想消滅中華民國　兩岸只會越走越遠

陸委會證實薄瓜瓜是「陸配」　未來若申請「定居台灣」依程序處理

金馬獎周六登場　已有85名陸電影人申請來台

陸「美甲愛好者」指甲生出瑪莎拉蒂「三叉戟」　醫警告：趕緊切除

術後變石頭奶！　23歲女花82萬元「隆乳」後…失去哺乳功能

「雙眼凝視」記錄美女車模身材長相　陸「條紋哥」爆紅後帳號被封

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

又被吉力吉撈卡關！日播報員愣2秒　台人笑了XD

高雄死亡車禍畫面曝！雙載父酒駕撞左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

台灣隊首戰0比2不敵委內瑞拉　苦吞13K！陳傑憲猛打賞無用

妹妹早上叫媽起床喊不醒　哥嘆：別人家都是反過來

日8歲弟用球棒打羽球　對打連中9球驚艷網友

中國政策支持房地產　開發商債務問題仍難解

開價60萬元！日本AV女優香港賣淫被捕　「最優秀新人」也遭捲入

中國桌球隊WTT首日「吞5敗」！　球后孫穎莎單雙戰皆出局

立委擬提「呂禮詩條款」砍退休俸　陸委會：有必要處理

陸委會：若想消滅中華民國　兩岸只會越走越遠

陸委會證實薄瓜瓜是「陸配」　未來若申請「定居台灣」依程序處理

金馬獎周六登場　已有85名陸電影人申請來台

陸「美甲愛好者」指甲生出瑪莎拉蒂「三叉戟」　醫警告：趕緊切除

術後變石頭奶！　23歲女花82萬元「隆乳」後…失去哺乳功能

「雙眼凝視」記錄美女車模身材長相　陸「條紋哥」爆紅後帳號被封

驚悚影片慎入！工人誤入機械區「瞬間爆頭」被壓扁

中華男籃首秀飆15分13籃板　高柏鎧還幫胡瓏貿取外號「小約基奇」

早餐店紅茶快喝光驚見「蠟筆、夾子」加料　苦主崩潰：要吐了

謝宜容找勞工專業律師　王浩宇預測走向：安穩幹到退休領終身俸

「警界教科書」陳榮輝驚傳癌逝！退休僅4個多月...享壽63歲

連續颱風菜價居高不下　北市今起7天釋出13種平價蔬菜

《全明星》男星宣佈退圈...3小時後又喊「假的」　挨轟：當粉絲白癡！

12強賽不漏接！桃捷即時推播中華隊賽況　網友讚「貼心應援」

桃園市圖總館攜手東森自然美　打造五感療癒閱讀專區

推升整體業績！華泰名品城最「狂」聖誕村　11／22盛大登場

阿金遇警察來店保養秒迎接 跳上警車撒嬌：帶偶出任務

大陸熱門新聞

日本AV女優香港被捕！最優秀新人也捲入

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

宋濤會見台機械同業公會

他演唱會門口「租借手機」　月收20萬

百萬網紅失蹤1年驚現柬埔寨！疑淪娛樂場小姐

中國桌球隊WTT首日「吞5敗」

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

中國政策支持房地產　開發商債務問題仍難解

工程師護照「手繪出境章」下場慘　陸網友讚：應該去當畫師

薄瓜瓜就是「陸配」　未來可申請定居台灣

陸「美甲愛好者」指甲生出瑪莎拉蒂「三叉戟」 醫警告：趕緊切除

23歲女花82萬元「隆乳」後…胸硬如石

立委擬提「呂禮詩條款」　陸委會：有必要處理

「雙眼凝視」記錄美女車模身材長相 陸「條紋哥」爆紅後帳號被封

更多熱門

相關新聞

「知台派」彭慶恩新任國台辦經濟局長

「知台派」彭慶恩新任國台辦經濟局長

中共中央台辦、大陸國物院台辦昨20日在江蘇省蘇州市舉行台商座談會。根據國台辦發佈消息，有近百位台灣工商團體、台企、在大陸創業台青代表參與座談會。大陸國台辦宋濤除了重申一中原則、「九二共識」與反台獨，仍是廣大台商台胞發展事業的最佳選擇。另外，座談會首次新亮相國台辦經濟局長彭慶恩再次回鍋服務台商，2008年他曾隨團海協會會長陳雲林赴台，前後在經濟局工作長達近11年時間，十分熟悉兩岸交流，對台經貿業務，是國台辦「知台派」之一。

王金平見宋濤未提「九二共識」

王金平見宋濤未提「九二共識」

宋濤會見王金平2次強調反台獨

宋濤會見王金平2次強調反台獨

讚王金平赴中　王鴻薇喊話北市、上海年底辦雙城論壇

讚王金平赴中　王鴻薇喊話北市、上海年底辦雙城論壇

曹興誠告國台辦　陸委會：尊重

曹興誠告國台辦　陸委會：尊重

關鍵字：

宋濤機械同業公會

讀者迴響

熱門新聞

勞動部霸凌案　死者母淚崩：別再官官相護

詹皇嗆完酸民　突向2億粉絲說再見

即／謝宜容失聯「不讀不回」　明天恐不會現身道歉

「來不及放進去」男友就彎了！妹子狂弄半年崩潰

12強台美大戰明開打　先發投手出爐

酒店愛滋妹上新聞！北市男性篩檢大增

中華大學合併清大　校方將召開說明會

醫警告「癌前10大警訊」：你通常不在乎

謝宜容娘家　Google地圖遭網改名「立意良善醬油」

職場霸凌「8種慣用手法」！　心理師：破壞極大

酸台南Josh體育圈沒這種人！女記者道歉

美國對台先發　曾獲富邦悍將關注

日本AV女優香港被捕！最優秀新人也捲入

林千又求婚鑽戒「驚人7位數價格」曝光

連恩告別式「一世代全到了」

更多

最夯影音

更多

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面