大陸 大陸焦點 特派現場

陸自研6噸級傾轉旋翼飛行器「鑭影R6000」首飛

▲▼陸自研6噸級傾轉旋翼飛行器「鑭影R6000」首飛。（圖／翻攝北晚在線）

▲陸「鑭影R6000」首飛。（圖／翻攝北晚在線）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸聯合飛機集團自主研製的6噸級傾轉旋翼飛行器「鑭影R6000」28日在四川完成首次飛行。

根據陸媒報導，在固定翼飛行模式下，鑭影R6000巡航速度達到550公里/小時，最大商載2000公斤，最大航程長達4000公里，實用升限7620米，具備機翼縱列式折疊與槳葉收折技術。

在動力、旋翼系統方面，鑭影R6000採用高性能渦軸發動機與先進復合材料槳葉，實現了動力、效率與靜音性的平衡，並通過廣泛應用輕量化復合材料及一體化成型技術，在確保結構強度滿足的同時顯著降低自重，有效提升運營經濟性。

鑭影R6000採用傾轉旋翼軸，避免發動機尾噴產生的高溫氣流在起降階段對飛機機身側面的上下機活動人員造成傷害，同時有利於飛機未來在普通海上動平台起降。機載智能感知測量與飛機健康管理系統可實現對機載系統全方位的實時狀態監控，以及光傳飛行控制系統，都提高了飛機可靠性與安全性。

▲▼陸自研6噸級傾轉旋翼飛行器「鑭影R6000」首飛。（圖／翻攝北晚在線）

應用場景方面，在高端立體交通領域，鑭影R6000可高效服務於省際點對點通勤、跨海航線及山區運輸等場景，顯著減少時空距離；應急救援方面，將在醫療急救、消防救援、警務巡邏及大規模搶險救災中扮演關鍵角色，實現人員與物資的快速精準投送。

同時，該機型還能滿足航空物流、特種作業、海上平台通勤、航空測繪等多元化需求，並為高端私人出行與空中觀光旅遊開闢全新可能。

中國航空器擁有者及駕駛員協會秘書長陳國華表示，鑭影R6000這類新一代飛行器的出現，體現了中國在高端無人機平台設計、飛控系統、任務載荷等關鍵技術上的自主創新能力，不僅將改變傳統運輸方式，更將催生全新的商業模式和服務形態，為區域經濟高質量發展提供新動能。

全球最大無人傾旋翼機可載10乘客

全球最大無人傾旋翼機可載10乘客

趕在珠海航展開幕前夕，中國公布全球首款6噸級傾轉旋翼無人機「鑭影R6000」。這款全世界最大的無人傾旋翼機可最多搭乘10名乘客，最長可達4000公里航程，垂直起降和空中懸停能力將在醫療救援、偵查監視等多個領域獲得有效運用。

