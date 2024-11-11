曹興誠告國台辦宋濤、陳斌華　陸委會：尊重任何人主張法律權益

▲曹興誠要告國台辦主任宋濤、發言人陳斌華。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

聯電創辦人曹興誠日前遭國台辦列入「台獨頑固分子」名單，他在11日召開國際記者會，宣布對國台辦主任宋濤、發言人陳斌華提出刑事自訴，控兩人涉犯「恐嚇危害安全罪」。對此，陸委會表示，尊重國人主張法律權益，並重申中共干涉台灣人民的言論自由，只是製造更多兩岸交流的障礙。

陸委會提到，「中華民國是民主法治國家，任何國人要主張法律上的權益，我們都予以尊重。」

陸委會指出，對於中共操作所謂「懲獨」清單，企圖營造對台具有管轄權的假象，台灣人民早已看穿，也絕不會接受中共的威脅恫嚇。

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）



陸委會強調，「如果中共一意孤行，妄想干涉台灣人民享有的言論和表意自由，只是無端製造更多兩岸交流上的障礙，無助增進彼此相互尊重與理解，更無視2300萬台灣人民維護台海現狀的決心。」

曹興誠在記者會上表示，這次中共所安的罪名是顛倒黑白，恐嚇令人心生畏懼，相關犯行已觸反我國《刑法》。曹興誠的律師鄭文龍也指出，陳斌華在記者會指控曹興誠是台獨頑固份子，要限制旅行、限制經商自由，甚至威脅危害生命，不僅違反國際法，也觸犯《刑法》第305條「恐嚇危害安全罪」，可處以2年以下有期徒刑。

對於中共官員在台灣是否有管轄權，鄭文龍解釋，陳斌華的行為是透過國台辦記者會傳播，曹興誠在台灣看到後還是會怕，這就構成《刑法》的「恐嚇危害安全罪」，根據最高法院相關見解，台灣法院對這種案件是有管轄權的。

鄭文龍還說，他們今天就會去台北地方法院遞自訴狀，若兩人未來沒有到案，就可以發布通緝。

▼國台辦主任宋濤。（圖／記者任以芳攝）

