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「知台派」彭慶恩新任國台辦經濟局長　陪同宋濤與台商座談首亮相　

▲▼ 宋濤與台商座談、2024.11.20、江蘇、經濟局長首亮相 。（圖／讀者提供）

▲大國台辦主任宋濤與台商座談會。（圖／讀者提供）

記者任以芳／北京報導

中共中央台辦、大陸國物院台辦昨20日在江蘇省蘇州市舉行台商座談會。根據國台辦發佈消息，有近百位台灣工商團體、台企、在大陸創業台青代表參與座談會。大陸國台辦宋濤除了重申一中原則、「九二共識」與反台獨，仍是廣大台商台胞發展事業的最佳選擇。另外，座談會首次新亮相國台辦經濟局長彭慶恩再次回鍋服務台商，2008年他曾隨團海協會會長陳雲林赴台，前後在經濟局工作長達近11年時間，十分熟悉兩岸交流，對台經貿業務，是國台辦「知台派」之一。

由新上任大陸國台辦經濟局局長彭慶恩主持台商座談會，大陸方面出席有國台辦主任宋濤、國台辦秘書局局長王冰、新聞文局局陳斌華、江蘇省委常委胡廣杰、江蘇省台辦主任練月琴等20多人出席；出席的台商代表友達集團董事長彭雙浪、鄉林集團董事長賴正鎰、華新麗華集團董事長焦佑倫、全國台企聯會長李政宏等重量級台商，以及南京、常州、南通、淮安、揚州、鎮江、昆山、合肥、蕪湖台協會長近百人與會，這也是疫情後少數大規模的台商座談會。

根據國台辦官網發佈消息稱，宋濤在座談會上表示，中共二十屆三中全會對新時代進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出的科學擘畫和戰略部署，將為台商台胞在大陸發展提供嶄新機遇和廣闊空間。大陸經濟行穩致遠、持續向好，仍是廣大台商台胞發展事業的最佳選擇。我們將貫徹落實二十屆三中全會精神，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，助力台商台胞發展新質生產力、融入新發展格局。

宋濤表示，希望廣大台商台胞堅守民族大義，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，旗幟鮮明反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，積極參與兩岸交流合作，成為中國式現代化的見證者、建設者和獲益者，共同壯大中華民族經濟，共創中華民族偉大復興的美好未來。

會後，談及川普若對華提高關稅的衝擊？台商代表之一友達集團董事長彭雙浪受訪時也指出，川普也表示要對其他全球商品他提高關稅，並沒有影響或變友達在全球佈局。「我們還是要看最後他上任後，執行什麼樣的政策，對友達來說，我們已經是全球化的產業。」

彭雙浪指出，友達在歐洲、印度、美國、美洲墨西哥，以及大陸方面都有項目。譬如：車用的市場也有生產基地，在全球有多個研發的基地，「我們足以應付目前的全球的需求。」

▲▼ 宋濤與台商座談、2024.11.20、江蘇、經濟局長首亮相 。（圖／讀者提供）

▲大陸國台辦新上任經濟局局長彭慶恩首亮相（右一）。（圖／讀者提供）

值得一提的是，本次台商座談會新經濟局長彭慶恩首次正式亮相，對許多資深老台商來說並不陌生，見到彭慶恩有如老朋友回家的親切感。

據了解，大陸國台辦前經濟局局長張世宏約兩週前正式退休，由彭慶恩擔任經濟局長一職。大陸官方公開簡歷顯示，彭慶恩，男。生於1969年1月，河南葉縣人。1995年7月畢業於北京大學社會學系社會學專業研究生，同年加入國台辦工作。1995年7月到1996年7月在國台辦研究局幹部（其間：1996年4月到12月在甘肅省臨夏州廣河縣任職）；1996年7月到2006年12月擔任國台辦研究局三處副主任科員、研究局三處主任科員；2000年8月到2003年11月擔任秘書局綜合處主任科員、綜合處副處長；2006年12月到2010年11月擔任經濟局四處處長、2010年11月到2017年8月擔任經濟局副局長。

2017年08月彭慶恩轉任合肥市人民政府副市長，加上先前在國台辦經濟局工作背景，擔任副市長有很長一段時間，與長三角台商交流互動十分熱絡，也很熟悉對台經貿業務。

近年轉任國台辦成立台灣問題研究機構「海峽兩岸關係研究中心」（簡稱海研中心）擔任主任一職，今年8月與國台辦副主任仇開明、海協會副會長孫亞夫等多位重量級大陸學者，出席青島「2024年兩岸關係研討會」，直到兩週前接到正式任命，接任國台辦經濟局局長一職。

彭慶恩在國台辦歷練完整，先後在研究局、秘書局、經濟局都有工作經驗，不論是對台研究、兩岸經貿業務都十分熟悉，也是國台辦「知台派」代表之一。2006年到2017年在經濟局工作約11年期間，除了短暫經歷陳水扁、蔡英文時代，彭慶恩完整經歷馬英九8年執政時期，也是兩岸經貿交流最高峰的年代，當時國台辦經濟局局長則是徐莽。

前大陸國台辦主任、海峽兩岸關係協會會長陳雲林於2008年11月率團訪台，當年創下大陸最高級別官員訪台紀錄，彭慶恩那時擔任經濟局四處處長也跟著隨團赴台，曾與陳雲林以及數十名大陸幹部官員受困晶華酒店，也在圓山飯店見證第二次「江陳會」。

彭慶恩於2010年轉任經濟局副局長期間，有多次訪台經驗，老台商對他印象也很好，相較於前經濟局局長張世宏豪爽性格，「彭慶恩性格溫和客氣，做事四平八穩，會傾聽了解台商需求，重點是很熟悉兩岸業務。」

目前兩岸局勢不穩，加上川普回歸白宮，未來對華政策充滿不穩定性，複雜局勢之下，兩岸經貿需要老手掌握。因此彭慶恩回鍋經濟局也讓許多台商感到安心，對於兩岸經貿業務並不陌生，過去與各地台商相處也累積默契和信任度，即使離開崗位一段時間，相信很快能接上對台業務，創造一番新氣象。

▼ 宋濤與近百位台商座談，彭慶恩首次亮相主持（左二）。（圖／讀者提供）

▲▼ 宋濤與台商座談、2024.11.20、江蘇、經濟局長首亮相 。（圖／讀者提供）

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