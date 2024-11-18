王金平見宋濤未提「九二共識」：善用其心、同心同德建立兩岸共識

▲ 王金平與宋濤首次會見，兩人提出「台海和平」重要性。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

「王宋會」首次見面！前立法院長王金平今（18）日傍晚與大陸國台辦主任宋濤會晤，兩人都指出「台海和平」的重要性。王金平談話全程未提「九二共識」，特地提及70年前金廈戰火，戰爭與和平取決於執政者的「善用其心」，希望拋開不必要的成見，暫時擱置無解爭議，共創兩岸和平新局，再次強調「善用其心，同心同德，我們就必能建立兩岸共識。」

前立法院長王金平於今18日上午祭祖，傍晚近6點與大陸國台辦主任宋濤在廈門海悅山莊會見。據了解，王金平此行沒有政黨方面隨行人員，只有姪子王明亮，以及宗親王春雄陪同；大陸方面出席人員依序是國台辦秘書局局長王冰、新聞局局長陳斌華、聯絡局局長楊毅、福建省台辦主任林文生。

王金平進入會見大廳時，特地和在場媒體問候「大家好！」宋濤一見到王金平也說，「王先生好，歡迎你。」接著兩人寒暄一下，王金平特地向宋濤介紹姪子王明亮。到了談話環節，宋濤首先發言，期間王金平特地眼神打招呼，向陸方出席人員微微點頭，揮手致意。

宋濤發言時指出，「台獨與台海和平穩定水火不容」，想要維護台海和平，要堅持九二共識，反對台獨，我們兩岸同胞都是中國人，是一家人，弘揚中華民族優秀傳統文化，是我們兩岸同胞的共同義務，守護好中華民族的共同家園，是我們兩岸同胞的共同責任？

宋濤特地強調，「王先生這次來，我需要再次強調搞台獨是絕路，去中國化必然失敗，島內無論什麼政黨，什麼政治團體，只要認同兩岸同屬一個中國，不搞分裂活動，我們的交往、交流沒有障礙。」

▲王金平講稿全程未提「九二共識」，連兩次提及「善用其心」。（圖／記者任以芳攝）

王金平也有備而來，特地準備的講稿全程未提「九二共識」，把更多焦點放在振興中華民族、兩岸和平。講稿一開始強調，「今天金平回到白礁王氏家廟祭祖，再度來到廈門，遠眺一水之隔的金門，心中浮現『潮平兩岸闊，風正一帆懸』的景象；更想起以往無數次從金門遠眺廈門，對時代變遷的無限感慨。」

王金平說，七十多年前，金門和廈門是兩岸軍事衝突的第一線，許多廈門官兵喪生金門灘頭，而金門也承受廈門無情的砲火襲擊，百姓生命安全飽受威脅。任誰也想不到，七十多年後的今天，金門與廈門人民往來如此密切，朝往夕返，彷彿進出家門般頻繁便捷。金門與廈門是兩岸關係良性互動的起點，沒有金廈之間的開通往來，就沒有今天兩岸人民緊密的經貿與文化交流。

他指出，「金門與廈門是兩岸和戰的時代縮影。而戰爭與和平，隔絕與交流，完全在於執政者的「善用其心』。」

王金平繼續說，誠如英國歷史學家湯恩比所言：「欲解決二十一世紀的社會問題，唯有孔孟學說與大乘佛法。」意思是，唯有重新找回尊重民心的初衷，善用利他之心的力量，才能解決盤根錯結的問題。兩岸人民是血脈相連、文化同根、宗教同源的一家人，當更能體會湯恩比這句話的深意。

王金平表示，過去數十年來，兩岸人民的往來並未受到政治主張不同的影響，猶如穿針引線一般，在兩岸之間交織起密切的互動，無論在經濟、文化、宗教、藝術等各方面，都已成為相互扶持，密不可分的合作夥伴。這種跳脫政治制約，透過溝通往來，增進相互瞭解，拉近彼此差距，建立互利互助的實質交流，反映了兩岸人民實事求是，追求共同生活福祉的熱切希望，也成為兩岸關係未來進一步良性發展的堅實基礎。

▲王金平二次返鄉祭祖，一再強調兩岸都是中華民族，追求台海和平。（圖／記者任以芳攝）

王金平稱，這麼多年來，兩岸之間時有波折起伏，但維持台海的和平穩定，始終是兩岸共同努力的目標。在世局動盪的今天，維護兩岸人民安全福祉，需要更多的智慧與耐心。但我一貫相信，同受中華文化薰陶的兩岸社會，必定能體悟以百姓的利益為優先，拋開不必要的成見，擱置暫時無解的爭議，以共同的時代使命為志業，講信修睦，掌握歷史機遇，創造兩岸和平新局。

王金平進一步說，「金平相信只有心存人民，才能福澤天下，也堅信只要心念轉正，無事不成。因此，台海波濤雖然洶湧，但我深信兩岸事，猶未晚。」

王金平特地舉出台灣有句俗諺：「兄弟同心，黑土變黃金。」也就是，「兄弟同心，其利斷金」。當前讓我們共同努力促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進同胞的民族認同、文化認同。

最後，他說，「金平相信，只要善用其心，同心同德，我們就必能建立兩岸共識，共創光明未來！」