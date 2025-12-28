　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「最窮博物館」爆紅　網調侃館內最老的是館長...可夜不閉戶

▲深圳博物館內收藏的打工仔用品。（圖／翻攝紅星新聞）

▲深圳博物館內收藏的打工仔用品。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

深圳博物館近日受到大陸網友關注，有人形容館內「打工仔」、「打工妹」的展品「太生活化」，揶揄其為「最不怕被偷的博物館」、「晚上都可以不關門」，甚至調侃「館內最老的是館長」。然而，深圳博物館實際上藏品最古可追溯到新石器時代，鎮館之寶則是東漢墓出土的「九九乘法口訣」刻文陶磚。

▲深圳博物館內展出的女工證件。（圖／翻攝微博）

▲深圳博物館內展出的女工證件。（圖／翻攝微博）

《紅星新聞》報導，近日，有關於深圳博物館的調侃梗在網上意外爆火，因其展品很接地氣而被網友戲稱為「不怕被盜的博物館」，遊客拍到的展品有「打工仔打工妹」用過的生活用品、被子、鞋子等。

深圳博物館被網友調侃主因為內部收藏許多改革開放時期的生活物品，包括來自大陸各地的農民工、打工人的證件、薪資條、工廠制服，甚至有早期手機、隨身鏡、食用油等用品，讓網友們覺得「太接地氣」。

▲深圳博物館內擺放的工人制服。（圖／翻攝微博）

▲深圳博物館內擺放的工人制服。（圖／翻攝微博）

對此，深圳博物館服務台館方人員回應稱，館內確實有展出改革開放以來的生活用品與物證，但同時也收藏大量古代文物，「最老的藏品來自新石器時代」。館方並強調，相關展品屬於不同時期、不同類型的歷史見證，並非僅有現代生活用品。

深圳博物館官網資訊顯示，該館成立於1981年，為大陸國家一級博物館，現有藏品22.8萬餘件，其中，包含2.7萬餘件文物藏品、5457件珍貴文物，以及20萬餘件改革開放以來的物證。

▲深圳博物館鎮館之寶「九九乘法口訣」刻文陶磚。（圖／翻攝紅星新聞）

▲深圳博物館鎮館之寶「九九乘法口訣」刻文陶磚。（圖／翻攝紅星新聞）

館方過去也曾說明，深圳博物館長期參與區域考古與文物普查，釐清深圳約7000年的發展脈絡，並以咸頭嶺新石器時代遺址、南頭紅花園東漢墓出土的「九九乘法表」刻文陶磚等，作為重要館藏與研究基礎。





※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

