宋濤會見王金平2次強調反台獨　共喊守護中華民族 追求台海和平

▲ 首次「王宋會」今天在廈門海悅山莊舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

「王宋會」首次見面！前立法院長王金平今（18）日傍晚5點50分與大陸國台辦主任宋濤會晤，兩人都喊出共同追求「兩台海和平」。宋濤在王金平面前一連兩次強調「反台獨」立場，並且指出「台獨」是絕路，去中國化必然失敗。王金平未提「九二共識」，並且強調兩岸都是中華民族，一起追求兩岸和平，讓中華民族在未來在世界上揚眉吐氣。

▲ 首次「王宋會」今天在廈門海悅山莊舉行 。（圖／記者任以芳攝）

前立法院長王金平於今18日上午祭祖，傍晚近6點與大陸國台辦主任宋濤在廈門海悅山莊會見。據了解，王金平此行沒有政黨方面隨行人員，只有姪子王明亮，以及宗親王春雄陪同；大陸方面出席人員依序是國台辦秘書局局長王冰、新聞局局長陳斌華、聯絡局局長楊毅、福建省台辦主任林文生。

王金平進入會見大廳時，特地和在場媒體問候「大家好！」宋濤一見到王金平也說，「王先生好，歡迎你。」接著兩人寒暄一下，王金平特地向宋濤介紹姪子王明亮。到了談話環節，宋濤首先發言，期間王金平特地眼神打招呼，向陸方出席人員微微點頭，揮手致意。

▲ 宋濤一連兩次堅決表態「反台獨」，強調「去中國化必然失敗」。（圖／記者任以芳攝）

宋濤首先指出，台獨與台海和平穩定水火不容，要維護台海和平，要堅持九二共識，反對台獨，我們兩岸同胞都是中國人，是一家人，弘揚中華民族優秀傳統文化，是我們兩岸同胞的共同義務，守護好中華民族的共同家園，是我們兩岸同胞的共同責任，推動實現中華民族偉大復興是我們兩岸同胞的歷史使命。

宋濤特地強調，「王先生這次來，我需要再次強調搞台獨是絕路，去中國化必然失敗，島內無論什麼政黨，什麼政治團體，只要認同兩岸同屬一個中國，不搞分裂活動，我們的交往、交流沒有障礙。」

宋濤指出，王先生來尋根祭祖，感到王先生體現中華民族慎重追遠的傳統，體現了繼承弘揚中華民族優秀傳統文化的情懷意願，也體現了兩岸同胞要加強交往交流的意願。

宋濤強調，我們是一家人，所以要常來常往加強交流，我們都是中國人就更應該秉持民族大義，順應時代潮流，來共同推進兩岸關係和平發展，國家統一，共同創建創造中華民族偉大復興的美好未來。

▲ 王金平講稿未提「九二共識」，強調兩岸都是中華民族，一起追求兩岸和平。（圖／記者任以芳攝）

王金平一開始發言，首先謝謝大陸方面細緻的安排，回鄉祭祖過程十分圓滿，並且強調兩岸都是中華民族，一樣共同追求台海和平，也希望中華民族在未來在世界上揚眉吐氣，共同創造中華民族歷史以來所未曾有的一個繁榮境界，所以這是有待於共同努力

王金平強調，兩岸當然是「為合與合」，如何共同努力從各種融合達到和平，從彼此間的和平氣氛能夠追求融合，我們一起來努力。

接著，王金平同步從口袋裡拿出會見致詞講稿，王金平指出，「今天金平回到白礁『王氏家廟』祭祖，再度來到廈門，遠眺一水之隔的金門，心中浮現『潮平兩岸闊，風正一帆懸』的景象，更想起以往無數次從金門遠眺廈門，對時代變遷的無限感慨。」

王金平指出，七十多年前，金門和廈門是兩岸軍事衝突的第一線，許多廈門官兵喪生金門灘頭，而金門也承受廈門無情的砲火襲擊，百姓生命安全飽受威脅。任誰也想不到，七十多年後的今天，金門與廈門人民往來如此密切，朝往夕返，彷彿進出家門般頻繁便捷。金門與廈門是兩岸關係良性互動的起點，沒有金廈之間的開通往來，就沒有今天兩岸人民緊密的經貿與文化交流。

王金平強調，「金門與廈門是兩岸和戰的時代縮影。而戰爭與和平，隔絕與交流，完全在於執政者的『善用其心』。」

王金平繼續指出，誠如英國歷史學家湯恩比所言：「欲解決二十一世紀的社會問題，唯有孔孟學說與大乘佛法。」意思是，唯有重新找回尊重民心的初衷，善用利他之心的力量，才能解決盤根錯結的問題。兩岸人民是血脈相連、文化同根、宗教同源的一家人，當更能體會湯恩比這句話的深意。

王金平強調，過去數十年來，兩岸人民的往來並未受到政治主張不同的影響，猶如穿針引線一般，在兩岸之間交織起密切的互動，無論在經濟、文化、宗教、藝術等各方面，都已成為相互扶持，密不可分的合作夥伴。這種跳脫政治制約，透過溝通往來，增進相互瞭解，拉近彼此差距，建立互利互助的實質交流，反映了兩岸人民實事求是，追求共同生活福祉的熱切希望，也成為兩岸關係未來進一步良性發展的堅實基礎。

王金平說，這麼多年來，兩岸之間時有波折起伏，但維持台海的和平穩定，始終是兩岸共同努力的目標。在世局動盪的今天，維護兩岸人民安全福祉，需要更多的智慧與耐心。但我一貫相信，同受中華文化薰陶的兩岸社會，必定能體悟以百姓的利益為優先，拋開不必要的成見，擱置暫時無解的爭議，以共同的時代使命為志業，講信修睦，掌握歷史機遇，創造兩岸和平新局。

他也表示，「金平相信只有心存人民，才能福澤天下，也堅信只要心念轉正，無事不成。因此，台海波濤雖然洶湧，但我深信兩岸事，猶未晚。」

王金平舉出台灣有句俗諺：「兄弟同心，黑土變黃金。」也就是，「兄弟同心，其利斷金」。當前讓我們共同努力促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進同胞的民族認同、文化認同。

最後，他強調，「金平相信，只要善用其心，同心同德，我們就必能建立兩岸共識，共創光明未來！」

▼ 王金平與宋濤共同喊出追求維護兩岸和平 。（圖／記者任以芳攝）