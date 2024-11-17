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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

讚王金平赴中搭交流橋梁　王鴻薇喊話北市、上海年底辦雙城論壇

▲▼王鴻薇 聯訪 爆料陳時中 王必勝 應酬爆乳辣妹送客。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院前院長王金平近期動作不斷，先是地方派系力勸參選明年黨主席，12月將正式成立「中道和平聯盟智庫」，今（17日）又啟程赴中國大陸福建祭祖，並與台商們會面，傳出18日將與對岸國台辦主任宋濤在廈門會面。國民黨立委王鴻薇對此表達肯定，不管前總統馬英九或者王金平，都試圖在兩岸之間越來越兵凶戰危的情勢之下，試圖找出避險避戰的交往模式，並喊話北市府、上海市，雙城論壇若能在年底登場，更能架構和平基礎。

王鴻薇表示，兩岸情勢持續緊張，但是現在看到王金平要以祭祖的名義登陸訪問，而且應該會見到宋濤，另外一方面，馬英九也透過基金會，邀請大陸學生來台灣訪問，邀請的人員裡面還包括奧運金牌選手馬龍、楊倩等。

王鴻薇指出，這樣的邀訪事實上也得到陸委會、教育部的支持，所以不管是馬英九或者王金平，都試圖在兩岸之間越來越兵凶戰危的情勢之下，找出避險避戰的交往模式。

最後，王鴻薇舉例，例如台北和上海之間的雙城論壇，如果也能夠在年底之前登場舉行的話，事實上可以證明在整個全球局勢緊張化下，其實兩岸還是能夠去建立一個避險、避戰的互信模式，這樣也是兩岸人民最期盼的兩岸和平，而不是兵戎相見。

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