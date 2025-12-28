　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸網紅在非洲被綁架虐待　犯人竟然是「同行」

▲▼陸網紅在非洲被綁架虐待　犯人竟然是「同行」。（圖／翻攝微博）

▲「曾舒記管家婆」曾凡貴身受重傷，在當地醫院接受治療。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

貴州織金網紅主「曾舒記管家婆」（本名：曾凡貴）先前在非洲坦尚尼亞遭到綁架，雙腿、肋骨都被對方打斷，犯人竟是同為中國大陸網紅的「非洲洋洋」（趙俊洋）。

根據《封面新聞》報導，曾凡貴出事之前在非洲拍攝短影音，以教當地人說貴州話、宣傳家鄉風土人情走紅，累積了18.4萬粉絲。

正在貴州安順養傷的曾凡貴透露，他11月20日受「非洲洋洋」之邀前往坦尚尼亞的一個部落拍攝，結果被非法拘禁七天七夜，因拒絕對方詐騙同胞的要求，遭辣椒水噴眼、毆打、電擊，雙腿還被打骨折。

▼「非洲洋洋」趙俊洋已經被捕。（圖／翻攝微博）

▲▼陸網紅在非洲被綁架虐待　犯人竟然是「同行」。（圖／翻攝微博）

曾凡貴說，對方本來想殺害他，他冒險跳車，被當地民眾送到醫院才撿回一命，並在大使館、華人商會的協助下返回貴州。

曾凡貴提到，他是12月26日透過坦尚尼亞華人丁先生的消息，才知道「非洲洋洋」已被捕，「去了十多個警察，在1000公里的路上繞來繞去，沒有高速，全是老路，抓了兩個多星期。」

丁先生說，抓捕行動由他派人與坦桑警方合作進行，「非洲洋洋」在25日上午被抓，現在正押送往三蘭港。

趙俊洋也是在非洲拍攝短影音的網紅，主題以當地文化為主，並企圖營造熱愛公益的正面形象，在個人簡介打上「失蹤孩童家屬可私信我，願無償幫助盡綿薄之力。」「出於農民，饋於百姓！」

被捕之前，趙俊洋曾在抖音發文，強調自己沒有綁架，也沒有搞詐騙，是因為租車費的分攤問題與曾凡貴發生衝突，找當地人打了對方，當地人下手太重，把曾凡貴打到骨折，他事後還帶對方去醫院治療。

▼曾凡貴目前還在家鄉養傷。（圖／翻攝微博）

▲▼陸網紅在非洲被綁架虐待　犯人竟然是「同行」。（圖／翻攝微博）

12/28 全台詐欺最新數據

