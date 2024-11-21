23歲「蛇蠍女大生」甜美長相曝！騙光59歲大叔37萬聘禮　轉頭撩男

▲塔納克里特表示，自己被蓬騙婚，無法追回聘金。（圖／翻攝自KomChadLuek）



記者王佩翊／編譯

泰國一名59歲補習班老闆透過交友軟體認識一名年僅23歲、自稱是護理系大學生的女孩，兩人聊了一段時間後，對方主動向他表白，讓他徹底暈船，不但開始交往，甚至談婚論嫁。男子按照女友所言支付37萬（約新台幣34萬元）的聘禮後，最後卻發現對方讓他戴綠帽。女方在爭吵後，甚至悔婚，但卻拒絕償還聘禮，讓人財兩失的他求助無門。

根據thaiger報導，59歲補習班老闆塔納克里特（Thanakrit）控訴一名23歲的護理系女大生學生蓬（Fon）涉嫌婚姻詐騙。他表示，兩人口頭約定結婚後，他支付了37萬泰銖（約新台幣34萬元）的聘金，然而最終婚禮沒有如期舉行，對方也拒絕還錢。他無奈之下只能報警，但是案件遲遲沒有進展，因此只能求助非營利組織「Saimai Survive」。

塔納克里特透露，他2023年12月在交友軟體上結識了蓬，女方自稱是正在就讀護理系的大三學生。兩人透過網路聊了一段時間，直到今年情人節蓬主動向他表白，於是相約見面，並開始交往。

▲兩人備婚期間連婚紗都租好了。（圖／翻攝自KomChadLuek）



兩人在一起後，蓬經常到他曼谷的家中拜訪，兩人還一起到泰國各地旅遊。他表示，戀愛期間所有的開銷都是由他支付，甚至買了一台新手機給蓬。

塔納克里特4月29日親自前往素林府拜訪女友蓬的家人，沒想到對方家屬得知兩人已經發生性關係後，隨即要求他迎娶女兒，並且必須根據當地傳統舉辦婚禮，婚期也訂好在7月14日。

蓬的家人向塔納克里特要求50萬泰銖（約新台幣46萬元）的聘金，而塔納克里特認為自己遇到真愛，因此也同意支付。雙方說好，其中37萬2000泰銖（約新台幣34萬元）需提前轉帳，其餘12萬8000泰銖（約新台幣12萬元）則可以在婚禮當天支付。

奇怪的是，蓬的家人要求他將聘金轉帳後，他才發現收款帳戶是蓬就讀的學校的帳戶。

兩人準備婚禮期間，蓬也搬進塔納克里特在曼谷的家，還租了婚紗。但過程中兩人卻經常因為女方穿著暴露而發生爭執，塔納克里特甚至還發現蓬在社交軟體上和其他男人聊天。兩人吵架後，最終蓬憤而取消婚禮。

塔納克里特因此要求女友退還聘金，但卻被拒絕。蓬要他自己聯絡學校把款項追回，塔納克里特後來才知道，蓬是利用這筆錢替自己支付學費，因此所謂的聘禮根本要不回，儘管他多次和學院交涉，但校方仍表示，此事應該由他自己與蓬解決。他無奈向警方報案，但案件遲遲沒有進展，最終只能求助「Saimai Survive」。