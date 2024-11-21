最後母愛！臨死前1動作救兒子　女捲入火車底部「拖行20公尺」亡

▲女死者臨死前把兒子推開，自己卻被火車撞上，捲入火車底部拖行約20公尺喪命。（圖／翻攝自中國報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞本周發生母子檔穿越鐵軌返家遭列車猛撞的死亡事故，41歲女子遭拖行約20公尺重傷斃命，11歲兒子腿被撞斷，身受重傷。目擊者宣稱，當時女死者事發前就發現列車正駛向她與兒子兩人，臨死前一手把兒子推開，保住兒子性命。

中國報報導，41歲女子是一名家庭主婦，幾乎天天陪著兒子一起步行往返學校與住處，就在19日這天，女子去學校接兒子放學回家，沒想到返家途中穿越火車鐵軌時，遭行駛的列車撞上。據信案發當下，列車並未鳴笛。

目擊者宣稱，女死者臨死前把兒子一手推開，成功保住兒子性命，但她卻被列車猛力撞上，捲入列車底部喪命。消拯局發言人說明，女死者被拖行約20公尺，死狀悽慘，相關人員趕到現場之後，把女子遺體抬出來，轉交警方處置，死者兒子的腿被撞斷，身受重傷，頭部、手部都有傷，後來送醫搶救。

死者親戚阿德南透露，事發那天上午，他與女死者曾見過面，沒想到下午就接到噩耗。

另外，全國消費者諮詢委員會（NCAC）副主席哈希瑪哈絲布拉表示，當時她也剛好在案發現場附近，準備把孩子接回家，起初並未察覺狀況有異，直到火車突然停下之後才得知有意外發生，「我和其他路人上前安撫重傷的男童，等待救護車趕過來，一開始以為還有另一名孩童被撞，沒想到從男童口中得知，另一人就是他的母親」。