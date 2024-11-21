氰化物下毒「連續誘殺14人」！　泰國蛇蠍女被判死刑

▲莎拉拉被控14項謀殺罪。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

泰國去年爆出駭人的「連續毒殺案」，36歲婦女莎拉拉（Sararat Rangsiwuthaporn）為了錢財，使用氰化物誘殺至少14人，受害者包括朋友、前男友及員警，被認為是泰國史上謀害人數最多的連環殺手。20日，她被曼谷一間法庭判處死刑。

去年4月，莎拉拉與「閨蜜」西里蓬（Siriporn Khanwong）相約參加佛教放生儀式，對方突然在河邊倒下死亡，她卻直接離開現場。警方發現，死者手機、現金、珠寶與名牌包都不見，體內還被驗出氰化物，終於把莎拉拉與先前多起氰化物中毒案連結在一起。據悉，這些案件最早可以追溯到2015年。

泰國皇家警察副警察總長蘇拉切（Surachate Hakparn）表示，莎拉拉「跟認識的人要錢，因為她有很多卡債……如果他們跟她要錢，她就開始殺害他們。」

《衛報》報導，莎拉拉網路賭博成癮，跟受害者借錢數千美元，光是其中一人就高達30萬泰銖（約新台幣28萬元）。她一共引誘15人服用含有劇毒氰化物的「草藥膠囊」，殺害對方之後，還偷走珠寶、手機等貴重物品，僅有1人逃過一劫。

在20日的判決之後，死者母親表示，「法院的判決是公正的。我想要告訴我的女兒，我深深地思念著她，今天她的正義被伸張了。」莎拉拉一共被指控80項罪名，除了本案之外，還要面臨另外13起獨立的謀殺案審判。

與此同時，莎拉拉的警官前夫、前律師，也被指控共謀犯下西里蓬的謀殺案，分別被判16個月及2個月監禁。

連環毒殺14人！泰蛇蠍女用「氰化物」劫財奪命 警察前夫投案了