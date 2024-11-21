台版《地面師》首腦姨媽沒在怕　與死者「合成結婚照」變未亡人

▲詐騙主嫌蔡尚岳找姨媽留美琴(左)與死者合成婚照當「未亡人」，以假結婚方式繼承遺產。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警調聯手破獲台版《地面師》，發現主嫌蔡尚岳為了取得獨居長者的遺產，要求同夥熟讀每次詐騙行動的劇本角色，營造出死者為感謝生前照顧，所以立遺囑贈與給詐團的假象，有名劉姓老翁因無任何親屬，遺產可能被政府指定管理，蔡尚岳竟要自己的姨媽提供照片，與劉翁合成結婚照，做成假的結婚證書，企圖以遺孀的身分騙取財物，貪財無忌的犯行讓人驚訝。

日劇《地面師》描述一群各有法律、偽造文件專長的騙子聯手，以假身分詐騙取得無主房產的犯案手法，劇情與蔡尚岳成立的「全絨有限公司」詐騙遺產案情一模一樣，因被害人多為獨居無依長者，親友關係較疏遠，犯行很難被察覺。

▲蔡尚岳的妻子林緻菱(左)負責管理分帳，也會在詐騙行為中扮演見證人等角色。（資料照／記者劉昌松攝）

直到2022年間，旅居美國的施姓男子回台處理母親身後事，沒來得及辦理遺產登記就趕回美國，結果因為新冠疫情延宕再次返台時間，就接獲通知，母親的遺產莫名其妙贈與給陌生人，施男跨海訴訟，在法院審理調查期間，有人偽造母親遺囑。

台北市戶政事務所得知消息後，清出其他4、5件類似的遺產登記案件，台北地檢署檢察官鄭少珏接案展開偵辦，一下就發現涉案人員中，蔡尚岳是偽造文書、詐欺慣犯，調取先前查扣到的蔡尚岳手機鑑識紀錄，果然發現先前以為與案情無關的一段話，有同夥提醒蔡尚岳的妻子林緻菱在勘察不動產時，要注意與社區管理員的應對。

▲地政士王婉柔(左)幫蔡尚岳集團銷售詐得的不動產、登打繼承表等文件。（資料照／記者劉昌松攝）

就在此時，檢警得知林緻菱剛好另涉靈骨塔詐騙案遭搜索，被查扣到一本帳冊，剛好就是主導遺產詐騙的「全絨有限公司」帳本，專案小組擴大偵辦，展開搜索約談，發現這個詐團成員包括律師兼公證人、警察、里長、戶政事務所公務員，還有正牌地政士協助處理相關文件登打。

為了調查並蒐集獨居長者留下的存摺、不動產權狀，全絨公司經常要派員工到現場搜尋，曾有女嫌被空屋的地下室傳出女人尖叫聲嚇跑，但詐團成員仍然百無禁忌，不斷反覆時施詐術，有1名劉姓老翁過世後，因為無法定繼承人，遺產可能直接交由指定管理人監管，蔡尚岳竟想到找姨媽提供老照片，讓員工與死者生前照片合成後，辦理假的結婚證明，讓姨媽順理成章以未亡人身分繼承財產。

檢察官鄭少珏調查，蔡尚岳等詐騙集團成員2021年8月起詐騙11名獨居亡者遺產，其中已變賣獲取不法所得約1億4925萬4298元，至於死後被結婚的劉姓老翁遺產，因被及時發現，並未流入詐團手中。