印度神人網友「微波爐」解鎖AirPods助聽器功能！1招破解跨區限制

▲印度網友自製法拉第籠,成功破解蘋果的跨區限制。(圖/X/@thel3l,下同)



記者王佩翊/編譯

蘋果在iOS 18.1版本替AirPods Pro 2新增了助聽器功能,讓耳機也能成為助聽器,然而因為各國法規不同,目前該功能只開放北美地區使用。於是印度一名神人網友Rithwik Jayasimha與科技愛好者公會 Lagrange Point合作,成功解鎖AirPods Pro 2助聽器功能的跨區限制,造福自己聽力不好的奶奶。

Apple released a hearing aids feature for the AirPods Pro a while ago. I bought a pair for grandma, but then realized that the feature was geoblocked in India



So we at @_lagrangepoint decided to unblock it. It ended up involving a leaky microwave and building a Faraday cage: pic.twitter.com/G7E3Bl6f7W