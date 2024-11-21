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印度神人網友「微波爐」解鎖AirPods助聽器功能！1招破解跨區限制

▲▼助聽器。（圖／X／@thel3l）

▲印度網友自製法拉第籠，成功破解蘋果的跨區限制。（圖／X／@thel3l，下同）

記者王佩翊／編譯

蘋果在iOS 18.1版本替AirPods Pro 2新增了助聽器功能，讓耳機也能成為助聽器，然而因為各國法規不同，目前該功能只開放北美地區使用。於是印度一名神人網友Rithwik Jayasimha與科技愛好者公會 Lagrange Point合作，成功解鎖AirPods Pro 2助聽器功能的跨區限制，造福自己聽力不好的奶奶。

印度網友Rithwik Jayasimha於13日在社群媒體X上表示，他得知後蘋果前一段時間發表AirPods Pro 2的新功能後，特地買了一副送給奶奶，沒想到即使他將系統升級至iOS 18.1以上並使用7B19韌體或更高版本，卻還是無法使用該功能，而他這才知道原來是助聽器功能在印度遭到封鎖。於是他突發奇想，與科技愛好者公會 Lagrange Point合作，嘗試解鎖這項功能。

他與團隊經過多次測試和反覆試驗發現，就算iPad沒有連接網絡並且關閉GPS，但是只要使用到周圍路由器的SSID和MAC地址，還是能被準確判斷所在的地區與位置。

▲▼助聽器。（圖／X／@thel3l）

因此他們嘗試在紙盒外鋪滿鋁箔，製作成一個法拉第籠，將一塊ESP32板和iPad一起放入這個臨時製作的法拉第籠內。ESP32板模擬了美國加州門洛帕克的數百個Wi-Fi SSID，再將法拉第籠放在運轉的微波爐上，利用高強度的電磁干擾來抑制並屏蔽周圍所有2.4GHz頻段的Wi-Fi訊號。

雖然歷經多次失敗，但團隊最終成功將iPad的定位改為美國，並解鎖AirPods Pro 2的助聽器功能。

事實上，印度的助聽器的價格大約在600至9500美元（約新台幣1.9萬至30萬元），對一般家庭而言難以負擔，但AirPods Pro 2售價卻只要（約新台幣9775元），相當於一般助聽器的一半。如果印度的使用者可以按照Rithwik Jayasimha和Lagrange Point的方法解鎖該功能，將能大大減輕其經濟負擔。

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