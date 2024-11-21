職場Line溝通「別留下」5個習慣　專家揭換位思考重要

文／今周刊

隨著數位化蓬勃發展，如LINE、Messenger等眾多即時通訊軟體已成為職場交流不可或缺的工具，其中，LINE使用率甚至高達97.7％，顯見LINE在台灣早已成為相互聯繫的生活日常。不過，儘管利用通訊軟體傳遞訊息相當方便，但在文字表達上仍得留意效率及禮貌，不恰當的溝通方式不僅會影響接收訊息者的感受，還可能損害職場形象。

你對訊息禮儀了解多少呢？日前在社交軟體上有一議題引發高度關注及討論，一名網友反應，傳LINE訊息給對方，隨後卻僅收到一個「？」符號，他認為單用「？」回覆相當不妥且有失禮貌。

此文一出引起正反意見熱議，不少人認同該觀點，直呼「有時候明明寫得很清楚，就是有人喜歡打個問號」、「滿沒禮貌的，每當只收到？就不想聊了」、「除了『？』，還有『在嗎？』看到我都當自己不在」、「他程度只有標點符號」，也有人覺得，最討厭的回覆除了? 就是哦，真的超級討厭！

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另一派人則持相反意見，表示「啊就疑惑，不知道對方在講什麼想表達什麼的時候用的」，問號代表我完全不知道你在說什麼，還有人反駁「回蛤有比較好嗎」、「當我連從哪問起都不知道的時候就會回個問號」。

別再這樣傳LINE！

5個壞習慣易惹怒別人

《518職場熊報》提醒，使用通訊軟體溝通，有一些可能會誤觸的地雷，千萬別因為傳訊息這種「小事」，最後演變成被同事誤解、失去朋友，甚至被人封鎖。

♛｜講同一件事硬要拆成好幾段

有些人習慣將一段話硬是拆成多段訊息分送，導致對方必須接收到一連串的通知，《518職場熊報》指出，這些破碎的文字訊息除了會讓對方不能馬上抓取重點，一封封跳出通知也是相當惱人。

專家建議，在傳送重要工作訊息時，先開個小記事本把訊息編輯好，包括：檢查標題符號、贅字、錯字等，待確認沒問題再一併送出訊息即可。

｜愛用「語音訊息」溝通

職場上也有不少「語音狂人」，在通訊軟體中的語音訊息固然方便，但太過依賴反而造成對方不便。

《518職場熊報》表示，「你有沒有考慮到對方，當下其實沒時間聽語音訊息呢？」且對於工作繁忙的人來說，回顧語音內容其實相對耗時，建議重要訊息仍用文字形式傳達，才能讓整體溝通流程更為流暢。

｜習慣「已讀不回」

在職場上，無論是對上司或客戶，請務必避免「已讀不回」的情況發生。

《518職場熊報》建議，若當下手邊在忙，或許可以簡短傳個「收到，謝謝通知」或「抱歉，會議中稍後回覆」，不僅可以讓對方放心，還能避免因已讀未回帶來的誤解，也免除對方心中疑慮。

｜依賴貼圖或表情符號

LINE上有各式各樣有趣、可愛的貼圖及表情符號可以輔助使用，不過，《518職場熊抱》指出，職場上若狂用貼圖、表情符號洗版聊天視窗，會讓訊息顯得隨意甚至模糊，尤其是「愛心、擁抱」等較為有感情的圖示，恐怕容易讓對方不確定怎麼回覆。

專家建議在職場對話中保持專業，適當使用表情符號，必要時用文字傳達情緒，以確保訊息不失禮貌，也更具專業性。

｜老愛用「在嗎？」當開頭

誠如前述網友所提及「除了『？』，還有『在嗎？』看到我都當自己不在」，用「在嗎？」作為開場卻不說明具體需求，這樣的模糊問候可能會讓對方產生不必要的猜測。百萬暢銷書作家李尚龍就曾在著作中直言，「在嗎？」「有件事跟你說一下。」這兩句話很可怕。

他表示，「在嗎」這句話很難回答，因為你可能「在」，但是你在跟家人吃飯，無法回覆訊息。你也可能「不在」，但你正在LINE裡跟別人談事情、發動態，所以，你應該回答「在」還是「不在」呢？回答「在」，便會進入一邊吃飯一邊看手機的狀態；回答「不在」，他可能會覺得你不重視他。最可怕的是，你回答了「在」，對方找你借錢，找你幫他小孩投票，此時你到底是該「在」還是「不在」？

李尚龍表示，得體的LINE禮儀應該是先說「您好」，如果是工作上的事情，接著把事情說清楚，給對方自由的時間，選擇是否回覆你、應答你。這樣的方式，讓對方舒服，也會讓人覺得你是個專業的職場人。

《518職場熊抱》也認為，最舒服的溝通方式就是換位思考，當你希望別人怎麼好好對待自己、你願意聽到哪些話，或是怎麼溝通最不會踩雷，那你就先用這種方式去跟他人互動。

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