謝宜容涉霸凌案狂燒　許銘春重申不知情：錯失處理機會很遺憾

▲勞發署北分署署長謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

記者賴文萱／高雄報導

勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，今年5月才卸任勞動部長的許銘春也備受批評。對此，她今日重申，2月20日當時的次長接到陳情約談時，並沒有往上陳報，她根本不知道這件事，如果她知道一定送政風調查，希望大家理性客觀去看這件事。

勞動部公務員疑遭長期霸凌輕生，風波越演越烈，當時的部長許銘春今天受訪表示，針對霸凌案，今年2月20日次長約談謝宜容的事，她真的不曉得，是看到媒體報導才知道。一般來說，約談後要往上陳報，而且牽涉到職場霸凌，她一定零容忍，絕對不能接受。

▲前勞動部長許銘春。（圖／記者賴文萱翻攝）

許銘春強調，如果當時陳情有往上報，她一定送政風查清楚，如果有這情況當然要懲處，如果沒有就還當事人清白，這就是政風功能，但這件事次長並沒有往上陳報，對此她也很遺憾，沒有即時知道這件事錯失處理機會，她表達歉意跟遺憾。

外傳涉及霸凌的謝宜容「背景很硬」是菊系、許銘春人馬；對此，許銘春否認拔擢謝，強調她對於謝宜容的升遷沒有任何介入，就是尊重當時署長的考量。

至於有沒有發覺謝宜容在職場上的狀況？她則稱，這樣的領導方式跟帶領方式不應該，帶人不是這種方法，應該要將心比心，讓職場氣氛環境更友善，對這起事件很遺憾。

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