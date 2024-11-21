「勞動部霸凌案」事發17天真相是什麼？　游盈隆揭2問題：太不尋常了

▲前勞動部勞發署北分署署長謝宜容。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

記者郭運興／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署發生職員輕生悲劇，各界矛頭指向分署長謝宜容涉職場霸凌，昨日遭記兩大過免職。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆21日質疑，事發迄今17天，真相是什麼？社會很大程度被矇在鼓裡，人民想問2點，第一「往生者名字被刻意隱匿，只知姓吳」、第二「沒有高層前往靈前致哀，太不尋常了」。他認為，真相若延宕下去，人民怒火將一發不可收拾。

游盈隆表示， 11月4日勞動部一位年輕公務員疑遭長官長期霸凌、最後選擇在辦公室上吊自殺事件，震驚全國。這件事發生迄今17天，真相是什麼？社會很大程度上還被矇在鼓裡。

游盈隆指出，站在人道立場上，人民想問的至少有兩點，第一，含寃含恨往生者迄今只知姓吳，連名字都被刻意隱匿，失去生命，外界卻連名字都不知道，對不起往生者。如果說這牽涉個資問題，當年洪仲丘事件發生時，並沒這個問題。

第二，游盈隆再指，11月4日迄今17天，照民間習俗已經過了頭七、二七、快三七了，沒有高層官員前往靈前致哀，太不尋常了。

接著，游盈隆認為，此外，如果講行政效能與效率，這次事件的處理和八掌溪事件及洪仲丘事件，也大相逕庭。

游盈隆提到，2000年7月22日傍晚發生八掌溪事件，隔天一早行政院長唐飛親自主持檢討會議，釐清事件真相與相關人員責任，最後由副院長游錫堃請辭負起責任，扁政府快刀斬亂麻只花不到4天。

游盈隆說，2013年7月4日，洪仲丘案發生，軍方從頭到尾約25天處理，最後由國防部長高華柱請辭收場。

最後，游盈隆強調，這次勞動部調查基層公務員輕生事件，嚴重遷延時日，真相迄今不明不白，責任歸屬不清不楚，繼續延宕下去，人民的怒火將一發不可收拾。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995