賴清德都道歉了！她「5字翻譯」謝宜容聲明：還繼續提油救火

▲謝宜容（右）。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

記者曾筠淇／綜合報導

勞動部勞動力發展署北分署一名公務員發生憾事，引發外界高度關注。雖然涉職場霸凌的謝宜容透過書面道歉，但強調發生此事，與她「領導管理風格、行為作法無關」；後來謝宜容委任律師再發布12項聲明。國民黨立委徐巧芯對此直言，「賴清德、卓榮泰、何珮珊都道歉了，謝宜容的聲明還繼續提油救火」，這種聲明，大家願意買單嗎？

謝宜容昨晚透過書面道歉，表示造成同仁們受傷、承受重大身心壓力，「本人均完全虛心接受，坦然承擔責任，並在此誠摯、鄭重向同仁們公開道歉！」不過，「發生不幸身故事件，固均與前述第一點所述本人於機關內領導管理風格、行為作法無關」。

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勞動部針對此事調查半個月後，20日考績會確定分署長謝宜容霸凌，並將她記2大過免職。消息出來約2個小時，謝宜容委任律師就出具長達5頁、共12項聲明，直呼「網路民眾透過各社群媒體平台貼文留言內容，形成之公審效應」，影響公部門調查，更批評政府便宜行事、朝令夕改、未審先判等字眼。

徐巧芯在臉書上發文表示，「賴清德、卓榮泰、何珮珊都道歉了，謝宜容的聲明還繼續提油救火，罵東罵西」。甚至還拿讓人吐血的調查報告來「證明」自己的管理方式並不是釀憾事的直接原因。

徐巧芯也直接替大家翻譯謝宜容的意思，就是「不是我的錯」，對於這樣的聲明，大家願意買單嗎？「面子比總統還大，背後到底是什麼來頭？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「新聞稿她反而指責民眾，公審造成調查亂象，非法治國應有的狀態。千錯萬錯都不是我的錯，都是公審造成調查結果的偏頗」、「名為道歉實為卸責，人心詭詐於此可見」、「果然勞工是心裡最柔軟的那一塊，也是最好砍的那一塊」、「火上加油的聲明」、「好硬的後台，那個勞動部長管不了她」、「真的難以接受，看完這西些更怒了」。

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