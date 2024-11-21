12民團籲勞動部霸凌案重啟調查　提5訴求：開放公務員組工會

▲全教總召開記者會針對勞動部職場霸凌事件提出五大訴求。（圖／記者楊惠琪攝）



記者楊惠琪／台北報導

勞動部勞發署北分署一名員工，疑似不堪長期遭分署長謝宜容霸凌而輕生，引爆全民怒火，勞動部調查報告也引發質疑，全國教師工會總聯合會等團體今發布聯合聲明，提出5大訴求，要求行政院立即重啟調查，並徹查謝宜容個人升遷有無不法，此聲明已有12個團體連署響應。

全教總今召開記者會，針對勞動部員工之死，發布聯合聲明，提出開放公務人員組織工會、嚴懲公務機關職權霸凌、外部獨立單位重新徹查、改善暢通員工申訴機制、徹查謝宜容升遷有無不法等5大訴求，已有全國金融業工會聯合總會、台北市產業總工會、高雄市產業總工會、工作傷害受害人協會、台灣人權促進會等12個團體連署響應。

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全教總理事長侯俊良表示，應該是保障勞工權益的勞動部，竟發生嚴重的首長職權霸凌，導致員工輕生，勞動部調查報告更讓全民無法接受，批評此事件根本是制度殺人、官官相護導致，而且只是冰山一角，呼籲政府嚴肅面對、徹底檢討。

侯俊良指出，民進黨政府在野時高舉「工會聯合組織多元化，開放公教人員組織工會」，現在執政已進入第17年，公務員警消依舊被禁止組織工會，教師工會組織與集體協商也被層層設限，呼籲立院朝野黨團主動修正不合時宜的落後法規；並嚴懲公務機關職權霸凌，以落實尊嚴勞動。

侯俊良進一步指出，勞動部的調查報告稱謝宜容的工作要求「目的良善」，並非導致員工輕生的直接原因，引發全民公憤，要求行政院委託外部獨立單位，立即重啟調查，給全民一個真相，並徹查謝宜容的升遷有無不法。

與會的立委涂權吉也揭露謝宜容職場霸凌三大主因，因為被長官破格升職任用，又欠缺核心業務能力，導致領導無方瞎指揮，以外行領導內行，才會引發一連串的職場霸凌，雖然勞動部長口口聲聲說合乎規定，但除了適法性的考量，是否適任、適格也很重要，要求政府應該好好徹查，並全面盤點行政院三級以下公務機關是否有用人不當情事。

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