不認識謝宜容！御鼎興亮戶口名簿自清　遭出征怨：我們是受害者

記者王悉宇、劉人豪／雲林報導

勞動部勞發署北基宜花金馬分署長謝宜容涉職場霸凌，一度外傳娘家是西螺知名手工柴燒醬油品牌「御鼎興」，造成名譽嚴重影響，品牌二代業者謝裕讀今（21）日出面澄清，家族與謝宜容完全沒關係，並拿出戶口名簿自清，強調遭受很大的受害，「我們是受害者」。

▲「御鼎興」亮戶口名簿自清，強調跟謝宜容沒關係。（圖／記者王悉宇翻攝）

謝裕讀指出，不知道這件事鬧這麼嚴重，如果不澄清的話會一直被攻擊，「對我們來講傷害非常大，會害死人，我們怕死了」，強調跟謝宜容完全沒關係，2個兒子跟她名字只差一個字，所以有人就連連看，加上外傳是做醬油、望族，這幾個條件中，「我們根本不是望族，只是行業是醬油，2個兒子名字只差一個字」，讓大家誤會，希望大家可以幫忙澄清，遭受很大的受害，「我們是受害者」。

▲戶口名簿內沒有謝宜容 。（圖／記者王悉宇翻攝）

品牌三代謝宜澂表示，從昨天下午就有人在臉書跟Google上留言，被狂刷一星還有一些負面言語，昨天晚上就發了澄清文，但現在還是有非常多的人不清楚這件事，有錯誤的資訊在群組上流傳，希望大家謠言止於智者，協助幫忙澄清。

▲謝宜澂指出，品牌建立需要時間累積，如果因一個不實資訊造成影響，是很大的傷害 。（圖／記者王悉宇翻攝）

謝宜澂指出，品牌建立需要時間累積，如果因為一個不實資訊造成影響，是一個很大的傷害，對於未來推廣也是極大傷害。