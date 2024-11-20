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「CRPD社區巡迴劇場」培文國小揭序幕　黃偉哲打造友善生活環境

▲台南市社會局辦理CRPD社區巡迴劇場，20日於麻豆區培文國小舉辦「『我們看得到你的心』社會局CRPD社區巡迴劇場開跑記者會及首場大型演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市社會局辦理CRPD社區巡迴劇場，20日於麻豆區培文國小舉辦「『我們看得到你的心』社會局CRPD社區巡迴劇場開跑記者會及首場大型演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實《身心障礙者權利公約》(簡稱CRPD)，台南市社會局運用公彩盈餘基金及公彩回饋金委託天尚科技有限公司辦理CRPD社區巡迴劇場，20日於麻豆區培文國小舉辦「『我們看得到你的心』社會局CRPD社區巡迴劇場開跑記者會及首場大型演出。

▲台南市社會局辦理CRPD社區巡迴劇場，20日於麻豆區培文國小舉辦「『我們看得到你的心』社會局CRPD社區巡迴劇場開跑記者會及首場大型演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市社會局宣布接下來今年將於各社區/校園進行12場次的巡迴展演，預計將有上千名的學童及社會大眾參加，希望藉由淺顯易懂的戲劇表演方式，有效地傳達與落實身心障礙者權利。

▲台南市社會局辦理CRPD社區巡迴劇場，20日於麻豆區培文國小舉辦「『我們看得到你的心』社會局CRPD社區巡迴劇場開跑記者會及首場大型演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南市目前共有10萬多位身心障礙朋友，為落實《身心障礙者權利公約》，營造友善身心障礙者之社會環境，社會局除了長期致力於推廣各項保障措施，亦推出各項系列活動，以響應每年12月3日的「國際身心障礙者日」，落實身心障礙者權利公約精神，而此次市府希望從小紮根，以淺顯易懂的表演形式，讓學童及大眾們能夠更理解身心障礙者實際的感受，進而願意一起為身心障礙朋友們打造充滿溫暖與愛的空間和環境，以同理心杜絕不必要的歧視。

▲台南市社會局辦理CRPD社區巡迴劇場，20日於麻豆區培文國小舉辦「『我們看得到你的心』社會局CRPD社區巡迴劇場開跑記者會及首場大型演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

首場演出於記者會後於培文國小上演，劇本改編自林秀穗的著作「黑西裝叔叔」，由貓頭鷹劇團演出。故事的主角是以11歲國小生小光的視角為出發，在遇上意外失去家人及「看見」的能力以後，認識了黑西裝叔叔，並在其幫助下，重新用「心」看世界。本劇也與特教系教授合作，將學童的生活經驗融入劇本當中，讓觀戲者更能感同身受。

▲台南市社會局辦理CRPD社區巡迴劇場，20日於麻豆區培文國小舉辦「『我們看得到你的心』社會局CRPD社區巡迴劇場開跑記者會及首場大型演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今天演出的現場有6百餘民眾及學生的共同參與，劇團生動的演出讓台下的觀眾時而哈哈大笑、時而隨著劇中的主角小光難過、心疼、快樂，在問答互動時間所有小朋友們都搶著舉手、想要告訴台上的演員他們觀後心得，讓觀眾們都紛紛表示：這是一場很成功的演出！

社會局長盧禹璁表示，社會局為促進身心障礙平權，長期推動如劇中提及的手語翻譯及同步聽打服務，針對精神、心智障礙者布建了多元的社區支持據點，也製發聽覺障礙者行車友善貼紙，希望能從多元面向支持各障別的身心障礙者。朱曙明導演也表示，很高興能參加這次的活動計畫，讓CRPD的議題透過戲劇的形式被演繹。

培文國小校長陳明和表示，很開心看到貓頭鷹劇團能進到學校裡表演給學校的孩子們，讓孩子們能更認識及瞭解身心障礙者，學習如何與他們共同相處。麻豆區區長楊政舉表示，藉由這次的活動，將身心障礙者權利公約的精神「說給你聽、演給你看」、關心自己也關心別人。

▲台南市社會局辦理CRPD社區巡迴劇場，20日於麻豆區培文國小舉辦「『我們看得到你的心』社會局CRPD社區巡迴劇場開跑記者會及首場大型演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「CRPD社區巡迴劇場」接下來會陸續前往台南各地及校園進行共計12場的演出，包含了相關的巡演消息請持續關注台南市政府社會局「社福便利貼」臉書粉絲專頁及「貓頭鷹劇聚-貓頭鷹兒童劇團」臉書粉絲專頁。

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