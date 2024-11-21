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台版《地面師》撈1.5億　警察律師聯手詐11房產！44人起訴

▲▼律師警察勾結造假遺囑詐上億不動產，律師公證人蔡鴻燊。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師公證人蔡鴻燊收賄890萬元，協助詐騙集團認證假遺囑，繼承亡者不動產。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦台灣首見的「地面師」詐騙案，發現主嫌蔡尚岳結合里長、戶政事務所戶籍員、警察以及民間公證人，鎖定獨居老人過世留下的房產，以假遺囑或是與亡者假結婚等方式辦理繼承，從2021年起詐得11間不動產，其中7間變賣所得1億4925萬餘元，檢察官21日依收賄、詐欺等罪起訴44名被告，並請求法院對主嫌蔡尚岳、律師蔡鴻燊從重量刑。

起訴指出，目前另案在監服刑的蔡尚岳是詐欺慣犯，在2021年4、5月間，透過當時的新北市永和區安和里里長鄧長安告知，陳姓老婦過世後無人辦理繼承，蔡尚岳因此以偽造遺囑詐得土地變賣得手1578萬元，另外在永和區永樂里里長許政鎧協助下，詐得仲姓老翁的存款及土地，並找人合建後出售獲利1740萬元。

▲▼律師警察勾結造假遺囑詐上億不動產，被告王煜堤。（圖／記者劉昌松攝）

▲王煜堤和妻子接下蔡尚岳的工作，主導台版地面師詐團運作。（資料照／記者劉昌松攝）

蔡尚岳食髓知味，乾脆找來幫手王煜堤和妻子林緻菱一起加入「全絨有限公司」，以台北市政府地政局公告的「未辦理繼承登記列管名冊」當作案源，以金錢為對價，委由曾以警察身分拍過AV的新北地院書記官游立綸、土城戶政事務所戶籍員蔡濬誼、中山分局警員駱勁達協助確認戶籍資料。

全絨公司過濾篩選出目標後，先派員工前往現場勘查，曾有共犯在到空宅搜尋亡者留下的所有權狀、印鑑等物品時，被地下室突然冒出的婦人尖叫聲嚇跑，但仍有其他員工大膽繼續搜尋戶籍、不動產等相關文件後，由律師兼公證人蔡鴻燊完成假的代筆遺囑認證。

游立綸。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾拍A片的新北地院書記官游立綸收賄6萬6千元代查亡者戶籍資料。（資料照／記者劉昌松攝）

後來蔡尚岳入獄服刑，原本的助手王煜堤和里長許政鎧另起爐灶，繼續詐騙亡者遺產，檢察官統計，這個台版地面師詐騙集團從2021年8月起，詐得11名死者的遺產，其中7戶不動產已被轉賣變現，不法所得共1億4925萬4298元。

檢察官鄭少珏指揮刑事局、調查局偵辦多時，在2024年7月收網，並查扣尚未變賣的被害人遺留不動產，已查扣在案，另王煜堤名下的3支勞力士與1支愛彼表日前以總額305萬元拍賣變現，貪警駱勁達則在偵查中認罪繳回犯罪所得86萬6千元。

▲▼律師警察勾結造假遺囑詐上億不動產，被告警察駱勁達。（圖／記者劉昌松攝）

▲中山分局警員駱勁達繳回犯駔所得86萬6千元。（資料照／記者劉昌松攝）

全案經調查後，起訴的44名被告中，蔡鴻燊、葉濬誼、駱勁達、游立綸4人涉違背職務收賄等重罪，另2名里長鄧長安、許政鎧也曾具有公務員身分，檢察官痛批在監的蔡尚岳騙取獨居長者財產，行為超乎常人所能想像，縱然認罪，仍應從重量刑，而蔡鴻燊身為律師兼公證人，破壞社會秩序及民眾財產安全，犯後毫無悔意，也被請求重判。

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