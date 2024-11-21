我有2千萬身家！5億案夏男淚訴一審判決照抄媒體　曝做錯一件事

▲夏朝源自曝有2000萬元身家。（圖／記者白珈陽攝，下同）



記者白珈陽／台中報導

台中5億賴姓高中生墜樓死亡案今天（21日）二審開庭，被一審依偽造文書罪判刑1年6月的夏朝源，堅稱自己與賴生是基於共同生活想法而結婚，不是假結婚，他自曝自己有2000萬元身家，稱本案之所以被外界認為他要謀財害命，是因賴生從生父繼承龐大財產，但他其實也有不少財產，反問法官，「若今天死的是我，賴生是不是也會遭受這樣的審判？」

夏男痛哭說道，他上訴不是因為針對刑期，而是不能把他沒做過的事情，把他惡意寫成這樣，案發至今已快2年，「是要把我逼死嗎？」他在偵查時相當配合，提供相關資訊讓檢警辦案，就是相信司法能夠證明他的清白，他以為法官可以看見事實的全部，沒想到卷內的犯罪事實內容卻是照抄媒體。

法官提示賴生的導師、同學在一審時的證詞，相關內容欲證明賴生並非同性戀；夏則主張，相關證人所提到賴生以往在學校的事情，他無從知悉，但結婚當下他認為他跟賴生已經想清楚、有一起過日子的打算，於是就去結婚，而證人提到的過往，都是賴生以前的事情，與他們結婚並無關係。

夏說，他做最錯的一件事，就是沒在案發第一時間拋棄繼承財產，導致後續外界認為他謀財害命；他解釋，之所以未在第一時間拋棄，是當時檢警正在偵查殺人罪部分，他原本想在再議期間，透過不起訴處分結果，讓賴母知道他沒有想謀財害命的事實，但直到現在關於殺人罪仍在調查，也就過了拋棄時間。

夏說，他自己也有1、2千萬元身家，如果今天死的是他，賴生是否也會接受同樣的審判？

審判長吳進發指出，本案尚有多項證據須釐清，並讓被告充分發表意見，諭知12月5日再開庭，並於12月19日辯結。