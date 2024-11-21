快訊／5億案開庭爆衝突！夏男遭嗆扯下女子口罩　律師+3警擋不住

記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓「五億高中生」墜亡案，賴的配偶夏朝源一審被依偽造文書罪判處1年6月有期徒刑。夏不服上訴，今天（21日）上午出庭台中高分院，庭後遭到聲援賴生團體嗆聲「假哭！」、「沒有結婚真意」等語，竟反嗆「你是誰、我要告妳」，甚至出手扯下其中1人口罩，情緒相當激動。

▲夏朝源扯下葉姓女子口罩。（圖／記者白珈陽攝）



夏朝源今天在律師陪同下，提早20分鐘抵達台中高分院，為二審審理庭作準備，他第9度穿著水藍色上衣出庭，審理時數度哭泣，極力為自己辯駁。

庭後有數名聲援賴生的支持者在庭外舉著「公布監視器」、「婚姻無效」等紅色牌子等候，待夏走出高分院時，支持者在其後方追問「有沒有跟賴母上香道歉」、「假哭」、「你怎麼不像賴小弟一樣從10樓掉下去」等。

以往夏男遭嗆，均不發一語離去，未料他今天情緒起伏大，聽到賴的支持團體嗆聲，竟猛然回頭狠瞪，問「你叫什麼名字」、「我要告你」，在上計程車前，他更扯下其中1名葉姓女子的口罩，律師在一旁連喊「夏朝源你可以不要這樣嗎」，加上現場有3名員警勸阻，夏終於坐進車離開。

▲▼夏朝源與賴生支持團體起衝突，扯下葉姓女子口罩（上圖）；夏的律師阻止夏男往前（下圖）。（圖／記者白珈陽攝）



被扯口罩的葉女說，她不捨賴生遭遇，一、二審都有到場聽庭，今天被夏扯下口罩，造成側臉、耳朵有點不適，心裡也不舒服，但不會提告，希望可以讓法官看到夏的這些舉動，知道夏根本沒有悔改之心。

▲現場有3名員警勸阻。（圖／記者白珈陽攝）