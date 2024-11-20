　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

MLB大聯盟休士頓太空人隊主場　2025年起命名為「大金公園」棒球場

MLB大聯盟休士頓太空人隊主場　2025年起命名為「大金公園」棒球場（圖／大金空調提供）

▲大金工業成為第一家取得 MLB 球隊主場冠名權的日本公司。

圖、文／大金空調提供

大金工業株式會社的美國子公司 (DNA) 與美國職業棒球大聯盟 (MLB) 休士頓太空人隊簽訂合作協議，取得該隊主場球場（現為 Minute Maid Park）的命名權，並將其命名為「Daikin Park」。 合作協議於 2025 年 1 月簽訂。 該合約為期 15 年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2039 年球季結束，使我們成為第一家取得 MLB 球隊主場冠名權的日本公司。在與球隊的合作中，我們的目標是通過教育和社區計劃為休士頓社區做出貢獻。

休士頓太空人隊 (Houston Astros) 位於德州休士頓 (美國人口第四大城市)，成立於 1962 年，是美國聯盟西區 (American League West Division) 的成員。 該隊在 MLB 中以實力雄厚著稱，曾在 2017 年和 2022 年贏得世界大賽冠軍，近年來也多次獲得聯盟和地區冠軍。

大金工業主要經營空調，整個集團在美國擁有超過二萬名員工。在美國的核心子公司 DNA 於 2017 年投資約 5 億美元，在休士頓附近建立北美最大的空調生產基地「大金德州科技園區」，研發生產家用及商用空調、暖氣設備，並為約一萬人提供就業機會。

大金希望通過此次贊助，進一步提升大金在休士頓和美國人民以及大聯盟球迷中的知名度，成為深深紮根於當地社區的企業。 我們也將廣泛分享大金的願景：通過先進的空調技術，將經濟價值與環境和社會價值相結合。

休士頓太空人隊所有者兼董事長 Jim Crane 表示：「我們很高興能與大金達成球場冠名權合作。 大金是一家國際公司，並自豪地稱大休士頓地區為「北美的家」。 我們和大金擁有相同的價值觀，即致力於追求卓越和參與社區活動，在 2025 年慶祝球場 25 周年之際，我們很榮幸能繼續與大金合作，為球迷帶來特別的回憶。」

大金北美公司總裁兼首席執行官赤間 悟表示：「大金已經成為全球知名品牌，以創新、高品質的產品和優質的客戶服務著稱。我們很高興能與休士頓太空人隊合作，在我們共同的價值觀-卓越體育和社區領導的基礎上，創造一個優質的定位。」

2025 年3月27日太空人將在新賽季大金球場的開幕戰，迎戰來訪的大都會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
江坤宇首闖東蛋驚呼：像打電動　李凱威期待成另類主場
複賽賽程超不利？曾總、選手都說沒問題：先攻後攻都一樣
23歲女馬桶尖叫產女　女嬰送醫不治
外媒聚焦台灣三強打　曾豪駒期待以挑戰者姿態再戰日本
司機員猝死駕駛艙　台鐵回應了
卓榮泰：勞動部霸凌案送檢調釐清　各部會霸凌案一週內調查完成
快訊／何佩珊又哭了！　淚喊「要請辭」
「台版新垣結衣」不忍了！　向警方報案

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商拿鐵「11杯省300元」　霜淇淋、豆漿周末買1送1

京站週年慶全館6折起！Q卡友限定全館3800送500「刷指定信用卡」最高送1900元

寒冬必備好物四選！日本人都在用的居家神物　期間限定林內暖心賞回饋全聯禮券

MLB大聯盟休士頓太空人隊主場　2025年起命名為「大金公園」棒球場

滿足所有衛生紙使用需求的貼心選擇　家樂福自有品牌衛生紙

應援女神璇璇搶體驗限定LINE GO熊大車！愛上LINE GO綠能便利移動魅力

2個月連收2店！肯德基全台首家「數位旗艦店」悄悄關了　

全聯隔日達改名「全電商」！黑五加碼折555元　爆殺品搶先看

【廣編】寶可夢聯名佛跳牆秒殺完售！老協珍官網開賣兩小時搶購一空，網友哀號求加貨

賀中華隊打進4強！肯德基2大限時優惠來了　咔啦雞腿堡只要10元

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

超商拿鐵「11杯省300元」　霜淇淋、豆漿周末買1送1

京站週年慶全館6折起！Q卡友限定全館3800送500「刷指定信用卡」最高送1900元

寒冬必備好物四選！日本人都在用的居家神物　期間限定林內暖心賞回饋全聯禮券

MLB大聯盟休士頓太空人隊主場　2025年起命名為「大金公園」棒球場

滿足所有衛生紙使用需求的貼心選擇　家樂福自有品牌衛生紙

應援女神璇璇搶體驗限定LINE GO熊大車！愛上LINE GO綠能便利移動魅力

2個月連收2店！肯德基全台首家「數位旗艦店」悄悄關了　

全聯隔日達改名「全電商」！黑五加碼折555元　爆殺品搶先看

【廣編】寶可夢聯名佛跳牆秒殺完售！老協珍官網開賣兩小時搶購一空，網友哀號求加貨

賀中華隊打進4強！肯德基2大限時優惠來了　咔啦雞腿堡只要10元

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.20～11.26

卓榮泰稱「謝宜容兩大過最重免職」　游淑慧質疑：假嚴懲、真熄火

【瑪法達星座運勢】水瓶座　11.20～11.26

江坤宇首闖東蛋驚呼：像打電動　李凱威期待成另類主場

【瑪法達星座運勢】魔羯座　11.20～11.26

【瑪法達星座運勢】射手座　11.20～11.26

【瑪法達星座運勢】天蠍座　11.20～11.26

美魔女歌手自爆「43歲還是處女」！　堅守盤絲洞當蜘蛛精：纏住不得了

【瑪法達星座運勢】天秤座　11.20～11.26

【瑪法達星座運勢】處女座　11.20～11.26

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

消費熱門新聞

肯德基2大限時優惠狂賀中華隊進4強

應援女神璇璇體驗LINE GO熊大車

全聯隔日達改名「全電商」！黑五爆殺品搶先看

韓星搶先試喝燦笑「要瘋掉了」！

肯德基全台首家數位旗艦店關了！

日本名店主廚監製「巧克力杯子蛋糕」全臺7-11療癒開賣

必勝客「4大優惠」慶中華隊進4強

麥當勞錯貼公告新品意外曝光！業者回應

麥當勞「2品項停售」！

漢堡王超人氣「捲捲德腸堡」回歸

冬之茶與陳年老茶　喜迎天仁71周年慶

休士頓太空人隊主場　2025年起命名「大金公園」棒球場

直擊！全台首座自動義大利麵產線

快訊／麥當勞連7年漲價！18款超值全餐最多漲3元

更多熱門

相關新聞

市場最大咖　費城人要跟索托見面

市場最大咖　費城人要跟索托見面

紐約洋基外野手索托（Juan Soto）今年季後是自由市場最大咖，日前已經與不少球隊見面，近期傳出將與國家聯盟勁旅費城費城人碰面。

巨人清40人空間　鄧愷威遭到DFA

巨人清40人空間　鄧愷威遭到DFA

紅襪想補輪值　接觸市場兩大左投

紅襪想補輪值　接觸市場兩大左投

MLB年度1、2隊揭曉　大谷翔平第一隊

MLB年度1、2隊揭曉　大谷翔平第一隊

海盜、斯肯斯女友提優渥條件換小卡

海盜、斯肯斯女友提優渥條件換小卡

關鍵字：

大金空調美國大聯盟MLB休士頓太空人

讀者迴響

熱門新聞

獨家大根出面談小孩這次不忍了

王仁甫女兒18歲了！

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

曾頌恩報備嗨笑「跟空姐坐」　老婆4字有殺氣

日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

勝騎士返委辦簽證 教頭點名2投對台灣

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

「大巨蛋散場1幕」太沒品　他怒：一路屁股後面聞

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面