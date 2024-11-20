MLB大聯盟休士頓太空人隊主場　2025年起命名為「大金公園」棒球場

▲大金工業成為第一家取得 MLB 球隊主場冠名權的日本公司。

圖、文／大金空調提供

大金工業株式會社的美國子公司 (DNA) 與美國職業棒球大聯盟 (MLB) 休士頓太空人隊簽訂合作協議，取得該隊主場球場（現為 Minute Maid Park）的命名權，並將其命名為「Daikin Park」。 合作協議於 2025 年 1 月簽訂。 該合約為期 15 年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2039 年球季結束，使我們成為第一家取得 MLB 球隊主場冠名權的日本公司。在與球隊的合作中，我們的目標是通過教育和社區計劃為休士頓社區做出貢獻。

休士頓太空人隊 (Houston Astros) 位於德州休士頓 (美國人口第四大城市)，成立於 1962 年，是美國聯盟西區 (American League West Division) 的成員。 該隊在 MLB 中以實力雄厚著稱，曾在 2017 年和 2022 年贏得世界大賽冠軍，近年來也多次獲得聯盟和地區冠軍。

大金工業主要經營空調，整個集團在美國擁有超過二萬名員工。在美國的核心子公司 DNA 於 2017 年投資約 5 億美元，在休士頓附近建立北美最大的空調生產基地「大金德州科技園區」，研發生產家用及商用空調、暖氣設備，並為約一萬人提供就業機會。

大金希望通過此次贊助，進一步提升大金在休士頓和美國人民以及大聯盟球迷中的知名度，成為深深紮根於當地社區的企業。 我們也將廣泛分享大金的願景：通過先進的空調技術，將經濟價值與環境和社會價值相結合。

休士頓太空人隊所有者兼董事長 Jim Crane 表示：「我們很高興能與大金達成球場冠名權合作。 大金是一家國際公司，並自豪地稱大休士頓地區為「北美的家」。 我們和大金擁有相同的價值觀，即致力於追求卓越和參與社區活動，在 2025 年慶祝球場 25 周年之際，我們很榮幸能繼續與大金合作，為球迷帶來特別的回憶。」

大金北美公司總裁兼首席執行官赤間 悟表示：「大金已經成為全球知名品牌，以創新、高品質的產品和優質的客戶服務著稱。我們很高興能與休士頓太空人隊合作，在我們共同的價值觀-卓越體育和社區領導的基礎上，創造一個優質的定位。」

2025 年3月27日太空人將在新賽季大金球場的開幕戰，迎戰來訪的大都會。