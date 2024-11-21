中壢監理站推動「轉彎暫停安全再行」政策　強化駕駛正確用路觀念　

▲中壢監理站持續推動「轉彎暫停安全再行」政策。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

公路局中壢監理站為推動「轉彎暫停、安全再行」政策的決心，日前參加桃園市汽車貨櫃貨運公會理監事聯席會議，聯袂攜手宣導大型車輛「路口慢看停，確認再通行」，以強化職業駕駛人正確用路觀念，並呼籲行人通過路口時應行走行人穿越道，應注意兩側來車，且勿使用手機，依號誌小心迅速通過，共同形塑人車互相尊重的交通文化。

▲向職業駕駛員宣導，行經路口務須減速暫停，並透過「指差確認」及「視野輔助系統」留意死角，確認車輛兩側無人車再啟動。（圖／中壢監理站提供）

中壢監理站20日表示，建立友善的交通安全環境是刻不容緩的，考量大型車輛體積大，四周死角較多，為提升路口用路人安全，平時透過公司查核、公會理監事會或其他公開場合等不同管道，不斷向職業駕駛員宣導，行經路口務須減速暫停，並可透過「指差確認」及「視野輔助系統」留意死角，確認車輛兩側無人車再啟動，期望降低人為風險。

此外，中壢監理站要求業者平時應落實貨運三業三級品管，加強車輛及駕駛人之自主管理，車輛除定期保養外，出車前亦須進行車輛設備檢查，以維持車輛妥善性，另應定期舉辦駕駛員教育訓練，以優化駕駛行為，並提升道路整體交通安全。