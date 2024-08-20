▲微型電動二輪車領牌期限倒數中，中壢監理站辦理到點服務。（圖／中壢監理站提供）



記者楊淑媛／桃園報導

公路局中壢監理站20日表示，微型電動二輪車自111年11月30日起開始掛牌並投保強制險納管，「使用中」的車輛領牌寬限期至113年11月29日到期，逾期未領用於道路行駛者，處車輛所有人新臺幣1,200元至3,600元罰鍰，並禁止行駛，應儘速完成掛牌程序以免受罰。

中壢監理站自8月20日至8月31日預計辦理2場到點服務場次，分別為8月23日(星期五)下午13:30-16:00於中壢區忠孝路312號(裕國車行)。 8月29日(星期四)下午13:30-16:00於中壢區中華路2段185號(美家園工業)，若有領牌需求請多加利用本服務。

中壢監理站站長田文斌提醒，為維護行車秩序及用路人行車安全，應儘速申領牌照以符合規定，本站將持續不定期、不定點，會同警方針對未掛牌微型電動二輪車加強違規稽查，為了自身權益及保障，請車主儘速完成掛牌。

掛牌申辦地點除了監理機關外，另考量車輛電池續航力或年長者不方便，監理站結合轄內經銷商規劃到點服務，需準備車主身分證明文件、印章、新領牌照登記書、出廠證明、統一發票（遺失者得以切結方式辦理），並投保強制汽車責任保險，經實車查核合格後申請領牌。