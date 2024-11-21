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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳謝宜容是菊系　陳菊心腹發文切割「她不認識」：鍵盤霸凌

▲▼陳建仁與陳菊出席「519 白色恐怖記憶日」宣示大會。（圖／行政院提供）

▲監察院長陳菊。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

勞動部調查勞動力發展署北分署公務員輕生事件，調查結果卻引來更多爭議，外傳分署長謝宜容的靠山就是監察院長陳菊。對此，陳菊心腹、前高雄市行政暨國際處長陳瓊華表示，「陳菊不認識」、「不認識的人竟然被寫成劇情編出畫面」。

有媒體報導，謝宜容因家族有錢，在人際關係上的花費毫不手軟，因此獲得「公關高手」的名號，深受陳菊賞識。事後，陳菊前往勞委會工作，謝也被被陳菊從北市社會局帶走，一起進入中央單位。

對此，陳瓊華20日發文澄清，該報導是編劇霸凌、鍵盤霸凌，要求媒體提出陳菊賞識謝宜容的證據，如文件、照片等佐證兩人關係緊密。

▲▼陳菊心腹陳瓊華。（圖／翻攝Chiung-hua Chen臉書）

▲陳菊心腹陳瓊華。（圖／翻攝Chiung-hua Chen臉書）

▲▼謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

▲謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

陳瓊華質疑，謝宜容當時是基層社工，與時任社長的陳菊中間相隔許多同仁、主管，質疑根本難以接觸，「『公關高手頗受陳菊賞識」』，是什麼人、事、物證讓你文思泉湧，寫下這麼有畫面的句子？」

陳瓊華表示，陳菊接任勞委會前，還在高雄服務近2年，但報導卻漏掉中間的兩年，且沒有公文、人事派令證明「帶一票人前往社會局」、「謝女是一票人之一」等，「如果沒有一丁點、一絲一毫證據，爲什麼可以用編劇手法寫新聞」、「陳菊不認識」、「不認識的人竟然被寫成劇情編出畫面」。

▼陳瓊華全文如下。（圖／翻攝Chiung-hua Chen臉書）

▲▼陳菊心腹陳瓊華。（圖／翻攝Chiung-hua Chen臉書）

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