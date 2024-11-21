謝宜容娘家醬油廠　Google地圖遭網改名「立意良善醬油」：1罐80

▲謝宜容娘家證實是雲林虎尾某百年醬油大廠 。（圖／記者王悉宇攝）



記者施怡妏／綜合報導

勞動部前分署長謝宜容被指涉霸凌下屬、導致吳姓職員輕生，而謝宜容事實上是雲林某老牌「龍X醬油」的後代，並經地方人士證實。消息曝光，大量網友湧入Google評論區留下1星負評，甚至惡搞店名和位置，留言開酸「刷1星是我目的良善」、「會通靈的醬油一罐80」。

住在工廠附近、且與謝家關係友好的鄰居受訪指出，謝宜容應該是謝家第二代旁系血親的後代，雖是親戚關係，與醬油廠方幾乎沒有任何往來。另外，該醬油大廠回應，有關謝宜容涉及霸凌一事與公司及家族無關，謝宜容北上多年，而鄉下這裡對北部的事情真的都不知道，盼各界理性，廠方這邊不便再做回應。

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▲▼ 網友留1星評論。（圖／翻攝自Google Maps）



「龍X醬油」的Google Maps評論頁面被網友灌爆，負評如潮，許多人引用勞動部調查報告中的「目的良善」一詞，留下1星負評開酸，「給你1顆星，是因為我目的良善」、「要如何才能做出目的良善的醬油？」「立意良善的醬油」、「醬油能用白布蓋上嗎」、「為什麼醬油要蓋蓋子，人就不能蓋布」、「聽說製作醬油的目的，就是為了立意良善」「醬油賣一瓶80嗎？」

還有網友開轟「你們客服可以一分鐘內回訊息嗎？」「電話響要立刻接起電話，不是基本的禮儀嗎？」「為什麼電話沒人接？」「我吃你們家醬油之後都可以準時半夜起來待命呢，摻了靈魂的醬油一定更美味是吧？」「署長提醬油能看嗎？」

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

