快訊／謝宜容失聯「不讀不回」　明天恐不會現身道歉

▲勞發署北分署長謝宜容。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）

記者柯沛辰／綜合報導

勞動部勞發署北分署霸凌輕生案持續延燒，勞動部長何佩珊原先承諾22日會帶謝宜容出面道歉，但勞動部考績會20日下午對謝宜容記2大過免職時，就遲遲聯繫不上本人，加上何佩珊隨即請辭、今天21日又請假未出席行政院會，因此謝宜容明天恐怕不會現身。

勞動部傳出職場霸凌案，不料北分署長謝宜容神隱多日，直到總統賴清德、行政院長卓榮泰、勞動部長何佩珊都出面道歉，才委託律師洋洋灑灑寫下12點聲明，並拿勞動部調查報告當背書，只承認個人情緒管理不當、用詞不當，但「發生不幸身故事件，均與本人於機關內領導管理風格、行為、作法無關。」

外界踢爆，勞動部調查小組召集人許傳盛是謝宜容舊識，曾公開說「我認識謝宜蓉很久了，她只是個性急」，還傳出他跟其他委員說「要還優秀人才清白」，如今最終報告認定「無法證實當事人遭長官職場霸凌」，形同替謝宜容背書，加上謝宜容遲遲未現身，至今只透過書面發聲，引發外界不滿，朝野砲聲隆隆。

何佩珊難擋外界輿論壓力，20日在立委質詢下，承諾22日會帶銷假上班的謝宜容公開道歉。不過，勞動部20日下午通知謝宜容出席考績會陳述意見時，就已經聯繫不上人，而且LINE也「不讀不回」，無從詢問22日出面意願。如今何佩珊請辭，今天又請假，明天謝宜容現身道歉行程恐添變數。

▼勞動部長何佩珊數度淚灑立院。（圖／記者黃國霖攝）