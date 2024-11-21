　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

貢獻專業造福地方　林進財、黃泗山、陳敢當獲頒第三屆埔里職人

▲埔里基督教醫院邀請第三屆「埔里職人」現身說法。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲埔里基督教醫院邀請第三屆「埔里職人」現身說法。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮民林進財、黃泗山、陳敢當分別在鋸子研發製造，及盆栽藝術和茭白筍品種改良上，展現高度專業與熱忱和無私貢獻，獲埔里基督教醫院評選為「埔里職人」，表彰他們不僅在其領域中表現優異，更以堅持與奉獻成為社會楷模，象徵地方產業的核心價值。

埔里基督教醫院及埔里鎮公所於11月20日當天舉辦「埔里職人」記者發佈會，3位得獎者都親自出席，分享他們的職人心路歷程、展示專業成就，以及其背後不為人知的努力與堅持；現場也設有展示區，讓參與者可近距離感受他們所投入的專業技藝與對社會的貢獻。

▲埔里基督教醫院舉辦第三屆「埔里職人」頒獎典禮。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所表示，林進財為漸隆企業股份有限公司創辦人，自1995年遷廠至埔里以來，以堅強意志克服身體障礙、投入鋸子研發製造，並將產品銷往國際；他以對工藝的熱愛與堅持，將技術與社會回饋結合，成為在地技術產業的典範。

▲埔里基督教醫院舉辦第三屆「埔里職人」頒獎典禮。（圖／埔里鎮公所提供）

▲埔里基督教醫院舉辦第三屆「埔里職人」頒獎典禮。（圖／埔里鎮公所提供）

黃泗山則自1980年投身盆栽藝術，擔任中華盆栽藝術全國總會技術顧問，並多次於國內外展覽中大放異彩；他不僅提升台灣盆栽的藝術水準，更透過建立評審制度，使台灣的盆栽技藝得到國際認可。

陳敢當更有「菱白筍之父」之稱，其務農逾60年，成功改良菱白筍品種、造福當地農友，為埔里地區的農業注入全新活力，也讓「敢當種」成為菱白筍的代表，帶動產業成長並成為地方農業的典範。

鎮公所指出，「愛的傳承」第三屆「埔里職人」頒獎典禮，將於11月22日（星期五）晚上7點在埔里藝文中心舉行，邀請社會各界蒞臨、見證榮耀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「台灣球迷太強大」　江坤宇感動：大家都很想贏
中華隊遭委內瑞拉完封！　曾總：攻擊少了串連
「百年醬油廠」認了有親戚關係！　謝宜容正牌娘家曝光
對戰台灣好有趣！　富藍戈喊話：冠軍賽再碰頭
31歲女離奇陳屍摩鐵！2小姑伴傷心母解剖　悲曝：帶她回花蓮老
首戰吞敗！被敲2分彈「黃子鵬臉上表情」　球迷心疼死：要掉淚了
賴清德都道歉了！她「5字翻譯」謝宜容聲明：還繼續提油救火
「死掉很容易」　5億案夏男出庭痛哭！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園輪椅婦看診迷途冷到發顫　警比對身分通知家人帶回

台南市議員林冠維之友會10周年慶　5000多名會員齊聚永大夜市

王正旭：關注基隆交通發展　全力協助改善國道與公眾運輸安全

桃園女吃安眠藥外出路倒　暖警過濾百筆資料找到家人帶回

立法院考察基隆交通建設　謝國樑感謝中央大力支持

台南市教育局辦「登月計畫」　「月經教學微型教案徵選」、教案分享研習

貢獻專業造福地方　林進財、黃泗山、陳敢當獲頒第三屆埔里職人

康芮颱風重創新北三芝　2企業社捐電動鏈鋸助災後復原

35週年院慶亮點！八里療養院職能治療闖關　助病友抒壓找回自信

台南首創家庭類勞雇一家親　公私協力助移工與家庭共享溫馨

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

ELLA看《影后》哭到用褲管擦淚　曝S.H.E在KTV合體開唱了！

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

#12強 #台委大戰 中華隊上場熱身！教練王建民、林岳平現身傳接球

桃園輪椅婦看診迷途冷到發顫　警比對身分通知家人帶回

台南市議員林冠維之友會10周年慶　5000多名會員齊聚永大夜市

王正旭：關注基隆交通發展　全力協助改善國道與公眾運輸安全

桃園女吃安眠藥外出路倒　暖警過濾百筆資料找到家人帶回

立法院考察基隆交通建設　謝國樑感謝中央大力支持

台南市教育局辦「登月計畫」　「月經教學微型教案徵選」、教案分享研習

貢獻專業造福地方　林進財、黃泗山、陳敢當獲頒第三屆埔里職人

康芮颱風重創新北三芝　2企業社捐電動鏈鋸助災後復原

35週年院慶亮點！八里療養院職能治療闖關　助病友抒壓找回自信

台南首創家庭類勞雇一家親　公私協力助移工與家庭共享溫馨

雪梨跨年煙火自由行攻略！整理6處免費觀看地點＆交通注意事項

抱持不想輸心態　黃子鵬可惜挨轟：那一球被掌握到

張奕首登東蛋繳好投！防禦率仍是0　退場急尋她身影

丟臉！日相石破茂出席峰會「坐著握手」滑手機　網暴怒：日本之恥

謝宜容涉霸凌列瀆職罪被告！律師分析可能結果...刑責論罪很難

小米SU7電動車「3度上修今年銷量」　產線加開班次月產2萬台

鍾小平按鈴告發稱調查小組瀆職　勞動部3點澄清

2025灶腳大賽開打！頌樂加入戰局1月登台　「動漫界伍佰」同日開唱

謝宜容作風曝！勞動部同仁揭「她喜歡向上經營」：每個人都慘兮兮

「台灣球迷太強大」江坤宇感動：大家都很想贏　

買企鵝蛋玩具「泡水1晚」 女開箱傻眼：這是異形吧

地方熱門新聞

最低工資明年上路　雇主完善配套勿違法遭罰

施淑婷直播嗆議員　再發不自殺聲明

車禍升學夢碎　彭如瑩苦學服裝設計拿下佳績

雲林烏魚季來臨！季風加成「肥美品質佳」

交通部承諾台鐵集集線115年7月如期通車

從音樂教師到企業培訓　許立京用職涯故事激勵求職者

中壢監理站　推動「轉彎暫停安全再行」政策

2024桃園淨零推動產業聯盟　助企業淨零碳排

從「媽媽」做回自己　黃荔芬樂喊：歡迎光臨

2024桃園航空城產業論壇　帶動臺灣經貿發展

從事警槍械教官20年　文國章獲警政署教育訓練楷模獎

青春雲林演唱會　11/29重磅登場

花蓮機車定檢不寄明信片　申請簡訊通知免受罰

台灣部落觀光嘉年華11／29-12／1登場

更多熱門

相關新聞

一年開200萬元罰單！新竹警獲頒金安獎：取締是希望不要有車禍

一年開200萬元罰單！新竹警獲頒金安獎：取締是希望不要有車禍

交通部今(19日)舉辦「金安獎」頒獎典禮，表揚264個促進與維護交通安全有功的團體或個人，其中新竹市警員王尹辰被譽為「道安執法鷹眼」，一年內取締違規3138件，開出200多萬元罰鍰，創下新竹市警方單人最高紀錄，王尹辰表示，取締不是為了開罰，目的是希望大家遵守交通規則，不要發生車禍憾事。

2024壽山巖觀音寺親子繪畫　頒獎

2024壽山巖觀音寺親子繪畫　頒獎

2024壽山巖觀音寺親子繪畫　頒獎

2024壽山巖觀音寺親子繪畫　頒獎

北區國稅局「奇幻稅之旅」影片徵件競賽　頒獎

北區國稅局「奇幻稅之旅」影片徵件競賽　頒獎

第79屆更保節　東森慈善基金會再獲獎

第79屆更保節　東森慈善基金會再獲獎

關鍵字：

埔里基督教醫院埔里職人頒獎

讀者迴響

熱門新聞

台灣0比2吞敗　陳傑憲猛打賞無用

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了

連恩告別式「一世代全到了」

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

台人熱情應援　網感動：超級大聲

雙載父酒駕撞違規左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

台委大戰今登場！中華隊先發打線出爐

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

輝達財報出爐「股價秒洩」！　盤後一度大跌逾5％

百萬網紅失蹤1年驚現柬埔寨！疑淪娛樂場小姐

更多

最夯影音

更多

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面