貢獻專業造福地方　林進財、黃泗山、陳敢當獲頒第三屆埔里職人

▲埔里基督教醫院邀請第三屆「埔里職人」現身說法。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮民林進財、黃泗山、陳敢當分別在鋸子研發製造，及盆栽藝術和茭白筍品種改良上，展現高度專業與熱忱和無私貢獻，獲埔里基督教醫院評選為「埔里職人」，表彰他們不僅在其領域中表現優異，更以堅持與奉獻成為社會楷模，象徵地方產業的核心價值。

埔里基督教醫院及埔里鎮公所於11月20日當天舉辦「埔里職人」記者發佈會，3位得獎者都親自出席，分享他們的職人心路歷程、展示專業成就，以及其背後不為人知的努力與堅持；現場也設有展示區，讓參與者可近距離感受他們所投入的專業技藝與對社會的貢獻。

鎮公所表示，林進財為漸隆企業股份有限公司創辦人，自1995年遷廠至埔里以來，以堅強意志克服身體障礙、投入鋸子研發製造，並將產品銷往國際；他以對工藝的熱愛與堅持，將技術與社會回饋結合，成為在地技術產業的典範。

黃泗山則自1980年投身盆栽藝術，擔任中華盆栽藝術全國總會技術顧問，並多次於國內外展覽中大放異彩；他不僅提升台灣盆栽的藝術水準，更透過建立評審制度，使台灣的盆栽技藝得到國際認可。

陳敢當更有「菱白筍之父」之稱，其務農逾60年，成功改良菱白筍品種、造福當地農友，為埔里地區的農業注入全新活力，也讓「敢當種」成為菱白筍的代表，帶動產業成長並成為地方農業的典範。



鎮公所指出，「愛的傳承」第三屆「埔里職人」頒獎典禮，將於11月22日（星期五）晚上7點在埔里藝文中心舉行，邀請社會各界蒞臨、見證榮耀。