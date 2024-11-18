2024壽山巖觀音寺親子繪畫頒獎　四連霸作品看見宗教潛移默化力量

▲2024壽山巖觀音寺親子繪畫頒獎。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區壽山巖觀音寺舉辦親子繪畫比賽，今年邁入第八屆以「祈廟之旅」為主題，總徵件數破萬件，共分為「幼兒園組」、「國小低年級組」、「國小中年級組」、「國小高年級組」4 個組別競賽，經決選出480位獲獎者，17日於壽山巖觀音寺舉行頒獎，吸引阿公阿嬤陪同孫子來領獎、謝神明庇佑。

▲四連霸同學作品，看見董事長林明義和信眾抬神轎的畫面入畫。（圖／記者楊淑媛攝）



頒獎典禮會場，也展出480位獲獎者畫作，吸引大小朋友觀賞，並和得獎畫作合影。其中，連四年參加這項親子繪畫比賽並拿下四連霸的一名國小高年級組同學，把他和父母一起參加壽山巖觀音寺廟會活動時，董事長林明義和信眾抬神轎的畫面入畫，顯示宗教活動對孩童潛移默化的力量。

▲這是我得獎的作品。（圖／記者楊淑媛攝）

林明義董事長說，壽山巖觀音寺的親子繪畫比賽已連續舉辦八屆，今年參賽件數再創新高，水準也是歷年之最，日前舉辦現場評選，7位專業評審耗費6個小時，從破萬件精彩作品中，決選出480張得獎優秀作品，今日舉行頒獎典禮，並揭曉「三連霸」與「四連霸」金牌得主誕生。

▲2024壽山巖觀音寺親子繪畫頒獎。（圖／記者楊淑媛攝）

此外，每年都是報名件數最多的幼兒園組，今年件數也再創新高，參賽作品用色都十分大膽外，也有不少作品運用複合式媒材，包含黏土、拼貼等，巧思創意十分用心；林明義董事長說，透過親子繪畫比賽讓父母或爺爺奶奶和孩子有更多的互動，並從繪畫中認識宗教文化是活動最大的意義。