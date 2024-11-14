更保北部分會歡慶第79屆更保節　東森社會福利慈善基金會再獲獎

▲東森社會福利慈善基金會副執行長關杰玲（右2），自檢察總長邢泰釗（左2）、台北地檢署檢察長王俊力（左1）手中領過獎牌。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟熱心公益，對於扶助更生人不遺餘力。由於他致力於幫助更生人，近年來獲得更生保護會多次頒獎表揚。其中更保台北、士林、新北三個分會，14日舉行「第79屆更生保護節」慶祝活動，也再度頒獎表揚「東森社會福利慈善基金會」，讓東森集團榮譽再添一筆。

為慶祝第79屆更生保護節，臺灣更生保護會臺北、士林、新北三個分會，於臺北國軍英雄館宴會廳舉行盛大的慶祝大會。此次活動以「翻轉79 齊力復歸 守護久久」為主題，意在感謝社會各界對更生保護工作的支持與貢獻，並推廣更生保護的理念，鼓勵民眾積極參與更生保護服務，攜手共創社會祥和。

▲法務部長鄭銘謙，於更保台北、新北、士林三分會慶祝79屆更保節大會上致詞。（圖／記者吳銘峯攝）

法務部長鄭銘謙也到場共襄盛舉，他致詞時提到，「在此我要對協助更生保護事業有功的人士與團體，表達由衷的感謝。」「所以我非常感謝我們今天在場的更生夥伴，包含主委、歷任主委，工作人員、志工朋友，我們一起、無私的奉獻、付出，成為法務部與更生保護團體最大的後盾。」

臺灣高等檢察署檢察長暨財團法人臺灣更生保護會董事長張斗輝，在致詞時也特別感謝協助更生保護事業的團體與個人。張斗輝指出，「許多接受我們台灣更生保護會扶助的更生人，都願意協助其他的更生朋友，甚至越來越多的企業家願意鼓勵友善職場，雇用更生人給予更生人就業機會、改善工作條件。還有許多社會團體組織主動的伸出援手給予更生人醫療、技職、物資、就學等資源。」

王令麟在更保事業的貢獻部分，除了實際捐助金錢以外，也協助許多更生人能夠在集團中就業，讓更生人有穩定收入，順利復歸社會；另外更在長期關注更生人與受刑人人權的《ETtoday新聞雲》法律雲正式成立並上線「更保雲」；今年也主動捐出多部電腦給更生保護會使用，幫助更生人習得電腦技能，更能復歸社會。也因此東森集團自2021年起，每年的更保慶祝大會都獲得公開表揚。

▼臺灣高等檢察署檢察長暨財團法人臺灣更生保護會董事長張斗輝致詞。（圖／記者吳銘峯攝）