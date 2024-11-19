一年開200萬元罰單！新竹警獲頒金安獎：取締是希望不要有車禍

▲交通部今舉辦金安獎頒獎典禮，表揚對交通安全有功人員。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(19日)舉辦「金安獎」頒獎典禮，表揚264個促進與維護交通安全有功的團體或個人，其中新竹市警員王尹辰被譽為「道安執法鷹眼」，一年內取締違規3138件，開出200多萬元罰鍰，創下新竹市警方單人最高紀錄，王尹辰表示，取締不是為了開罰，目的是希望大家遵守交通規則，不要發生車禍憾事。

交通部金安獎為全國交通安全最高榮譽，今年已邁入第35年，交通部今舉辦「金安獎」頒獎典禮，全國共有264個對交通安全有功的單位或個人獲表揚，其中包括落實推動道路交通安全執法的新竹市警員王尹辰、長年落實停讓行人及指差確認的首都客運駕駛長黃正德、維護學子安全的導護老師陳柏中、27年風雨無阻守護孩童安全的導護媽媽張淑珍、35年守護大溪交通安全的義交林進壽。

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新竹市警員王尹辰表示，他代表新竹市獲頒「金安獎」，雖然他是取締違規最多而獲獎，但取締違規只是行政手段，真正目的是希望每位市民跟用路人能快樂出門、平安回家，取締違規並非開罰單重點，而是希望大家有優良交通秩序，才不會造成更多交通事故憾事，他也要謝謝導護老師、優良司機、志工媽媽和義警，是平常付出最多的人且無給職，要感謝他們讓大家平安回家。

從事警務工作已經6年的王尹辰，過往曾是竹科的工程師，王尹辰受訪時表示，竹科工程師雖然薪水比較高，但大多面對機器，他個人喜歡與人接觸和談話，因此後來嘗試公職約僱工作，在第一線比較容易接觸市民的工作比較符合他的個性，後來不小心參加特考考上警察，每天都可以在第一線接觸民眾。

▲交通部今舉辦金安獎頒獎典禮，新竹警員王尹辰獲表揚。（圖／記者李姿慧攝）

王尹辰表示，他在112年7月到113年6月期間，執行交通執法重點工作取締了3138件，開罰共200多萬元，為新竹市單人警務開單最多紀錄，取締違規最多是違停，闖紅燈也很多，因鄰近竹科、交大和清大，許多車輛經過派出所多多少少都有違規，也是車禍最多的轄區。

由於王尹辰一年內創下取締3138件紀錄，等於平均一個月取締261件違規，王尹辰坦言，他時常被違規民眾詛咒「下地獄、生兒子沒屁眼」，僅能笑笑提醒繳罰單期限後告知用路人可以離開了，盡量不要跟用路人吵架，但也有學生和媽媽被取締後會說謝謝，告知下次不會再犯了，「取締執法的目的還是希望大家都不要發生車禍，車禍很可怕，看一下今年各縣市死亡人數排名就知道了。」而王尹辰雖希望透過執法降低事故，避免民眾違規發生危險，但他也期許自己能成為一個有溫度的執法人員。

王尹辰說，處理車禍最讓他心痛的是，趕到現場後發現受傷民眾幾乎確定活不下來，他會在對方還有意識時，盡量把名字問出來，主要是希望能讓家屬趕到醫院見其最後一面，但這也是比較困難的部分，今年碰到2到3件類似情況，身上沒有證件，名字也說不清楚，他僅能先拍照，之後一戶一戶去打聽尋找家屬，最後順利通知家屬趕往急診室見上最後一面。

▲交通部今舉辦金安獎頒獎典禮，首都客運駕駛長黃正德獲表揚。（圖／記者李姿慧攝）

此外，開車資歷已經有40年，在首都客運服務11年的駕駛長黃正德則因長年停讓行人和指差確認獲表揚，黃正德說，他沒想到開車也開到得獎，感謝首都客運給他機會，並叮嚀行車一定要安全，尤其轉彎要停車再開，右轉要指差確認，左轉要再三確認才可起步。

黃正德說，公車司機停讓行人和指差確認是首都客運發起的，很多年前他們就開始執行，即便停讓行人時後方有小車頻鳴喇叭，但為了用路人安全，一定要執行這個任務，

由於日前才剛發生大有巴士追撞停讓行人的首都客運釀憾事，黃正德說，這是個案問題，身為一名公車職業司機要以大眾安全為重，駕駛道德最重要，再來才是技術，無論政府規定多嚴格，只要守法，一切都不是問題。

黃正德說，作為一個公車駕駛，深知這份工作責任與挑戰，日常工作不僅是駕駛一輛車，更是承擔乘客安全與便利，每天安全將乘客帶到目的地是最大的動力，與乘客的互動也讓他感受到這份工作意義與價值，更加堅定自己使命，過程中更學會包容與耐心，因為每位乘客都有自己的故事與需求，有時候會遇到情緒不佳的乘客，相信透過友善交流能讓他們心情有所改變，人與人之連結讓他找到工作真正價值，獲獎讓他更堅定未來方向。