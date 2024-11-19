　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一年開200萬元罰單！新竹警獲頒金安獎：取締是希望不要有車禍

▲▼交通部今舉辦金安獎頒獎典禮，表揚對交通安全有功人員。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部今舉辦金安獎頒獎典禮，表揚對交通安全有功人員。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(19日)舉辦「金安獎」頒獎典禮，表揚264個促進與維護交通安全有功的團體或個人，其中新竹市警員王尹辰被譽為「道安執法鷹眼」，一年內取締違規3138件，開出200多萬元罰鍰，創下新竹市警方單人最高紀錄，王尹辰表示，取締不是為了開罰，目的是希望大家遵守交通規則，不要發生車禍憾事。

交通部金安獎為全國交通安全最高榮譽，今年已邁入第35年，交通部今舉辦「金安獎」頒獎典禮，全國共有264個對交通安全有功的單位或個人獲表揚，其中包括落實推動道路交通安全執法的新竹市警員王尹辰、長年落實停讓行人及指差確認的首都客運駕駛長黃正德、維護學子安全的導護老師陳柏中、27年風雨無阻守護孩童安全的導護媽媽張淑珍、35年守護大溪交通安全的義交林進壽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新竹市警員王尹辰表示，他代表新竹市獲頒「金安獎」，雖然他是取締違規最多而獲獎，但取締違規只是行政手段，真正目的是希望每位市民跟用路人能快樂出門、平安回家，取締違規並非開罰單重點，而是希望大家有優良交通秩序，才不會造成更多交通事故憾事，他也要謝謝導護老師、優良司機、志工媽媽和義警，是平常付出最多的人且無給職，要感謝他們讓大家平安回家。

從事警務工作已經6年的王尹辰，過往曾是竹科的工程師，王尹辰受訪時表示，竹科工程師雖然薪水比較高，但大多面對機器，他個人喜歡與人接觸和談話，因此後來嘗試公職約僱工作，在第一線比較容易接觸市民的工作比較符合他的個性，後來不小心參加特考考上警察，每天都可以在第一線接觸民眾。

▲▼交通部今舉辦金安獎頒獎典禮，新竹警員王尹辰獲表揚。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部今舉辦金安獎頒獎典禮，新竹警員王尹辰獲表揚。（圖／記者李姿慧攝）

王尹辰表示，他在112年7月到113年6月期間，執行交通執法重點工作取締了3138件，開罰共200多萬元，為新竹市單人警務開單最多紀錄，取締違規最多是違停，闖紅燈也很多，因鄰近竹科、交大和清大，許多車輛經過派出所多多少少都有違規，也是車禍最多的轄區。

由於王尹辰一年內創下取締3138件紀錄，等於平均一個月取締261件違規，王尹辰坦言，他時常被違規民眾詛咒「下地獄、生兒子沒屁眼」，僅能笑笑提醒繳罰單期限後告知用路人可以離開了，盡量不要跟用路人吵架，但也有學生和媽媽被取締後會說謝謝，告知下次不會再犯了，「取締執法的目的還是希望大家都不要發生車禍，車禍很可怕，看一下今年各縣市死亡人數排名就知道了。」而王尹辰雖希望透過執法降低事故，避免民眾違規發生危險，但他也期許自己能成為一個有溫度的執法人員。

王尹辰說，處理車禍最讓他心痛的是，趕到現場後發現受傷民眾幾乎確定活不下來，他會在對方還有意識時，盡量把名字問出來，主要是希望能讓家屬趕到醫院見其最後一面，但這也是比較困難的部分，今年碰到2到3件類似情況，身上沒有證件，名字也說不清楚，他僅能先拍照，之後一戶一戶去打聽尋找家屬，最後順利通知家屬趕往急診室見上最後一面。

▲▼交通部今舉辦金安獎頒獎典禮，首都客運駕駛長黃正德獲表揚。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部今舉辦金安獎頒獎典禮，首都客運駕駛長黃正德獲表揚。（圖／記者李姿慧攝）

此外，開車資歷已經有40年，在首都客運服務11年的駕駛長黃正德則因長年停讓行人和指差確認獲表揚，黃正德說，他沒想到開車也開到得獎，感謝首都客運給他機會，並叮嚀行車一定要安全，尤其轉彎要停車再開，右轉要指差確認，左轉要再三確認才可起步。

黃正德說，公車司機停讓行人和指差確認是首都客運發起的，很多年前他們就開始執行，即便停讓行人時後方有小車頻鳴喇叭，但為了用路人安全，一定要執行這個任務，

由於日前才剛發生大有巴士追撞停讓行人的首都客運釀憾事，黃正德說，這是個案問題，身為一名公車職業司機要以大眾安全為重，駕駛道德最重要，再來才是技術，無論政府規定多嚴格，只要守法，一切都不是問題。

黃正德說，作為一個公車駕駛，深知這份工作責任與挑戰，日常工作不僅是駕駛一輛車，更是承擔乘客安全與便利，每天安全將乘客帶到目的地是最大的動力，與乘客的互動也讓他感受到這份工作意義與價值，更加堅定自己使命，過程中更學會包容與耐心，因為每位乘客都有自己的故事與需求，有時候會遇到情緒不佳的乘客，相信透過友善交流能讓他們心情有所改變，人與人之連結讓他找到工作真正價值，獲獎讓他更堅定未來方向。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
隊友開會中！　古巴外野手找台灣球迷「傳接球」
獨／3台人遭囚緬甸！　21歲正妹現況曝
獨／「小翁立友」遭拘禁痛毆！　滿身血丟進小黑屋
竹科工程師改當警察！　一年開200萬元罰單破紀錄
獨／「泰昌園區」曝光！　豬仔逃出：真的很慘
補破網！勞動部追頒輕生員工「勞動獎章」　爭取撫卹金賠償

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大畢業沒用！醫二代被逼「當波波接家業」　心累吐內幕

隊友開會中！古巴外野手找台灣球迷「看台邊傳接球」網笑翻

長榮航空飛曼谷「明年增至每周32班」　與泰國觀光局合作推優惠

薄瓜瓜22日「婚前派對」地點曝光！隔天新竹南園辦婚宴

天氣冷「雞蛋買氣轉強」　公會：本周蛋價不調降

桃機月底破4千萬運量「全年目標難達成」　明年挑戰4868萬人次

一年開200萬元罰單！新竹警獲頒金安獎：取締是希望不要有車禍

快訊／16:02東部海域規模4「極淺層地震」　最大震度3級

基隆男打疫苗後心絞痛亡　羅一鈞分析發生時間「恐非直接副作用」

勞動部霸凌調查「謝宜容目的良善」　PTT炸鍋了：蛇鼠一窩

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

中華隊前進東京跳「勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

徐乃麟「拌麵不賣了」曝市場萎縮　合體胡瓜破局：請不起兩個人XD

台大畢業沒用！醫二代被逼「當波波接家業」　心累吐內幕

隊友開會中！古巴外野手找台灣球迷「看台邊傳接球」網笑翻

長榮航空飛曼谷「明年增至每周32班」　與泰國觀光局合作推優惠

薄瓜瓜22日「婚前派對」地點曝光！隔天新竹南園辦婚宴

天氣冷「雞蛋買氣轉強」　公會：本周蛋價不調降

桃機月底破4千萬運量「全年目標難達成」　明年挑戰4868萬人次

一年開200萬元罰單！新竹警獲頒金安獎：取締是希望不要有車禍

快訊／16:02東部海域規模4「極淺層地震」　最大震度3級

基隆男打疫苗後心絞痛亡　羅一鈞分析發生時間「恐非直接副作用」

勞動部霸凌調查「謝宜容目的良善」　PTT炸鍋了：蛇鼠一窩

深夜台東「看夜景＋吃美食」好地方！靜謐景觀貨櫃餐廳越夜越美

台大畢業沒用！醫二代被逼「當波波接家業」　心累吐內幕

隊友開會中！古巴外野手找台灣球迷「看台邊傳接球」網笑翻

亞洲藏壽司拚年增5-10家店　南投、花蓮首店明年開幕

最貪區長收589萬回扣　原審法官未迴避...發回更一審仍判6年半

男凌晨發現「床上突然多出萌貓陪睡」　驚嚇PO網：我沒養貓

長榮航空飛曼谷「明年增至每周32班」　與泰國觀光局合作推優惠

年輕帥警處理糾紛遇襲！68歲阿嬤黃腔挑逗還伸手抓「鴿」　下場慘了

林襄出國「炫腹秀小蠻腰」！　內褲頭全看光激辣

ATM出現「貓貓監視器」　流浪三花趴頂部瞪人：誰敢詐騙？

「直男式安慰」貓也受不了　虎斑貓健檢後討拍→怒吼

生活熱門新聞

賽程超不利！中華隊4強賽「全被排客場」　原因曝光

中華隊出發東京「華航正妹獻花」　網暴動！IG被神出

中華隊戰古巴「國小生寫作業」爆紅！細看內容驚呆

快訊／5縣市豪大雨特報！東北季風雨勢強襲　最新警戒區域曝

聽說台灣很落後　英母女來了每天被驚艷「最深刻這事」

阿堂鹹粥先漲後降！台南人吐實話「隔壁市場1碗90元」

應援中華隊！太太「被澳洲全壘打擊中」送急診

快訊／12:27台南麻豆區規模4.2地震　8縣市有感「最大震度3級」

12強棒球賽「哪一場最緊張？」　一票秒答

旺到2025年！秋冬3星座「好運超強勁」

中華隊12強賽前進東京！WBSC重賞「保底1137萬元」

恐跌破15℃　下波更強冷空氣時間曝

快訊／「吹11級強風」今晨16.1℃　下波冷空氣更強

薑母鴨店都用矮桌椅？老闆3大賺錢秘訣曝光

更多熱門

相關新聞

新竹媽「懷孕生子」吸毒沒停過！　3個月大兒喝母乳中毒亡

新竹媽「懷孕生子」吸毒沒停過！　3個月大兒喝母乳中毒亡

40歲楊姓女子有多 次毒品前科，去年懷孕到今年初男嬰出生，持續吸毒，結果男嬰喝下有毒母乳，生活環境也充滿安毒煙霧，3個月大時手腳冰冷送醫不治，新竹地院今天判刑6月。

「西小清水溪橋」提早通車！台鐵12/21改點　14列車微調時刻

「西小清水溪橋」提早通車！台鐵12/21改點　14列車微調時刻

台鐵「西小清水溪橋」修復進度超前　陳世凱：提早12/21通車

台鐵「西小清水溪橋」修復進度超前　陳世凱：提早12/21通車

信義偷拍警被指遭縱放　中正二：絕無包庇

信義偷拍警被指遭縱放　中正二：絕無包庇

2024壽山巖觀音寺親子繪畫　頒獎

2024壽山巖觀音寺親子繪畫　頒獎

關鍵字：

交通部金安獎頒獎首都客運新竹警員

讀者迴響

熱門新聞

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

「做愛、打砲」差很大　醫揭高潮關鍵

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

土耳其強震「台灣8000萬善款」扣1年沒給　募款真相被踢爆

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

7萬股民哭哭！廷鑫、昶虹今終止上市　股票淪壁紙

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

賽程超不利！中華隊4強賽「全被排客場」　原因曝光

恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

中華隊出發東京「華航正妹獻花」　網暴動！IG被神出

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

慶中華隊前進東京！手搖飲今天飲料買1送1

更多

最夯影音

更多

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面