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234作品參加　北區國稅局「奇幻稅之旅」影片徵件競賽頒獎

▲北區國稅局「奇幻稅之旅」影片徵件競賽頒獎

▲北區國稅局局長李怡慧表示，辦理「奇幻稅之旅」影片徵件競賽，期透過參賽者的創意，把很艱澀的稅法規定和提供的納稅服務，讓民眾認識。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

財政部北區國稅局結合社群潮流發揮創意，辦理「奇幻稅之旅」影片徵件競賽，短短3個月，吸引全國短影音高手投稿參加，共徵集234件作品，經過激烈的初審及決審，選出社會組、社會組前三名及優選和佳作得獎者，16日於桃園區藝文展演中心廣場，舉行頒獎典禮暨租稅宣導活動，吸引許多民眾參與。

▲北區國稅局「奇幻稅之旅」影片徵件競賽頒獎

▲財政部賦稅署陳慧綺副署長(左二)頒發社會組前三名。（圖／記者楊淑媛攝）

北區國稅局局長李怡慧表示，「稅」和每一個人的生活相關，卻有些距離，所以財政部不斷提供更便利的納稅服務，如此次辦理「奇幻稅之旅」影片徵件，期透過參賽者的創意，把很艱澀的稅法規定和提供的納稅服務，以活潑有趣的方式讓更多民眾了解政府的政策。

▲北區國稅局「奇幻稅之旅」影片徵件競賽頒獎

「奇幻稅之旅」影片徵件共徵集了234件作品，其中社會組有132件，校園組有102件，經過激烈的初審及決審後，最終選出社會組前三名、優選10位、佳作20位；校園組前三名、優選9位、佳作10位。

▲北區國稅局「奇幻稅之旅」影片徵件競賽頒獎

▲北區國稅局李怡慧局長(左二)頒發校園組前三名。（圖／記者楊淑媛攝）

李怡慧表示，今年徵得作品主要為動畫片及劇情片，整體參賽水準高，參賽者發揮創意，在一定的秒數內呈現主題並讓觀眾能夠瞭解相關稅政稅制，非常不容易，其中社會組第一名「雲端發票掃起來節能減碳熊蓋讚」運用了Q版動物並搭配有趣的配音，介紹統一發票兌獎APP使用方式與好處，並推廣雲端發票專屬獎；校園組第一名「載具生活真便利 對獎領獎好處理」則是以發票領獎詐騙為開端，與時事防詐騙連結，都非常具有宣導性。

▲北區國稅局「奇幻稅之旅」影片徵件競賽頒獎

▲租稅宣導活動。（圖／記者楊淑媛攝）

今天來自各地得獎者共有55組，該局除舉辦隆重頒獎典禮頒發獎狀及獎金給得獎者，現場也安排租稅宣導活動，包含捐發票闖關送好禮、雲端發票裝扮秀及氣球DIY等精彩活動，吸引大朋友小朋友一同參與，主舞台也精心安排呼拉圈、趣味魔術表演及得獎作品播放，讓民眾在闖關玩樂的同時，也能欣賞得獎影片吸收稅務新知。

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