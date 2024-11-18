2024壽山巖觀音寺親子繪畫頒獎　阿公阿嬤陪孫來領獎謝神

▲四連霸雙得主頒獎。（圖／壽山巖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區壽山巖觀音寺舉辦親子繪畫比賽，今年邁入第八屆以「祈廟之旅」為主題，總徵件數破萬件，共分為「幼兒園組」、「國小低年級組」、「國小中年級組」、「國小高年級組」4 個組別競賽，經決選出480位獲獎者，17日於壽山巖觀音寺舉行頒獎，吸引阿公阿嬤陪同孫子來領獎、謝神明庇佑。

▲阿公陪孫來領獎。（圖／記者楊淑媛攝）

頒獎典禮會場，也展出480位獲獎者畫作，吸引大小朋友觀賞，並和得獎畫作合影。其中，連四年參加這項親子繪畫比賽並拿下四連霸的一名國小高年級組同學，把他和父母一起參加壽山巖觀音寺廟會活動時，董事長林明義和信眾抬神轎的畫面入畫，顯示宗教活動對孩童潛移默化的力量。

▲看到自己的得獎作品讓大家觀賞，很開心。（圖／記者楊淑媛攝）

林明義董事長說，得獎的畫作主題都非常豐富，內容都有將壽山巖的特色、祭祀活動與文化畫進來，作品一年比一年精采，顯示出連續8年舉辦繪畫比賽對於壽山巖的宗教文化傳承具有一定成果，希望透過持續舉辦親子繪畫比賽，提升孩子們的藝術涵養、認識重要歷史資產並增進親子互動。

▲三連霸得主頒獎。（圖／壽山巖提供）

除了現場參與頒獎典禮，中嘉寬頻|北健官方臉書與Youtube頻道，也同步進行頒獎典禮的線上直播，讓無法到場的獲獎者以及更多民眾，也有機會一同來共襄盛舉，中嘉寬頻|北健總經理許巧妮表示，身為在地媒體，能協助地方信仰中心舉辦繪畫比賽，除了發揮地方媒體專業全程影像紀錄之外，希望能透過媒體的力量，鼓勵對藝文創作有興趣的小朋友，也讓更多人認識壽山巖觀音寺。