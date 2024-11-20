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台東公東高工展起「後山之翼　持續培育技職人才

▲台東公東高工展起後山之翼。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東公東高工展起後山之翼。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年5月初，台東縣私立公東高工走過學校退場危機。這所被譽為「技職國手搖籃」的技職名校，近幾年學校與林業及自然保育署及台東分署、台灣義築協會和成大建築系自然建築材料研究室合作，在校內的華德樓中庭展起一座結合傳統和新式木構工法的木構棚架，本場域除了作為公東師生教學及實作延伸，整座木構造皆使用國產木材與在地工法的施作，是林業保育署推動提高國產材自給率的最好實踐。

1957年，來自瑞士天主教白冷會的錫質平神父創立公東高工，配合當時政府發展工業政策，與開發東台灣的需求，公東高工在創校之初所設立的機工、家具木工兩大科系，很快就打出名號，成為台灣優質的技職搖籃，創校以來參加國際技能競賽屢屢斬獲獎牌。但隨著少子化的衝擊下，公東高工一度面臨退場危機，校方為此積極奔走、也開始與各界合作，彰顯學校數十年來的教學特色與各界合作發展性，也開啟「後山之翼」構築的契機。

由於公東高工在木工、室內設計等科系，長期與推廣部落社區共同參與設計與建造的「台灣義築協會」合作，產出卑南國小少棒牛棚、巴蘭遺址「望曦」等作品。此次作品經由校方及台灣義築協會選定校內的華德樓中庭作為基地，在林業及自然保育署的指導，以及成大建築系徐宇亮教授團隊的加入下，帶領公東高工以及成大的學生，以國產材和新式木構技術，一起打造出「後山之翼」；而此命名源自馬蘭阿美族語的「sapikpik」，為「翅膀」之意，既回應作品造型，也呈現木構造的輕盈姿態。

「後山之翼」可作為校方在操作大型實作時的實習場域，也可作為當代複合木構造系統的木工大型教具展示，設計上可重複拆裝的構想，提供師生於本場域中累積工程木材與新式木構實務練習的操作經驗，同時在每一年的木構造護木保養中，學習新式木構造的維護保養方法，讓國家在衝刺國產材提高自給率的同時，也可以一併提升新式木構、大木作的人才培力，持續為臺灣培育技職人才。

「後山之翼」是一項融合教育與實務的建築計畫，由成大建築系與公東高工的學生共同參與，在實作過程中展現了校園教學與專業技術的結合。主要帶領學生進行施作的成大建築系徐宇亮教授指出，這次的參與對於學生而言，是一次將理論與實務結合的寶貴機會。無論是尚未成為建築師的建築系學生，或是技職背景的公東高工學生，透過參與後山之翼的組立過程，不僅能更深入了解自然材料的特性，更能熟悉木材在結構使用中的關鍵步驟，這些都為他們未來的專業發展奠定了扎實的基礎。

林業保育署台東分署分署長吳昌祐也提到，國產材因其高度適應臺灣氣候的特性，不僅優質耐用，還能有效提振山村經濟，促進林地永續利用。同時，選用國產材可大幅減少進口木材跨海長途運輸所帶來的碳足跡，是符合環境永續的最佳選擇。他鼓勵消費者支持國產木竹材製品，讓本地資源更廣泛地被應用。

義築協會則進一步強調，本次選用國產材作為原料，並結合在地學生的參與，不僅展現了技職教育培育專業人才的價值，也成功在校園場域中落實了低碳建築材料的應用，為國家淨零轉型提供了良好示範。透過公私協力的合作，這次計畫不僅促進了教育與國產材的結合，更以實際行動為臺灣的永續發展做出了具體貢獻。

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