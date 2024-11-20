台東「租稅柑仔店」活動成果豐碩　發票轉贈社福機構

▲台東「租稅柑仔店」活動成果豐碩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣索取及捐贈統一發票，台東縣稅務局於19日在該局一樓大廳舉辦「租稅柑仔店」捐發票換好禮活動，一早現場就湧入熱心民眾踴躍參與，用手中的發票化作對弱勢團體的支持與關懷，稅務局在匯整發票後，共計紙本發票1800張，雲端發票30114張，全都轉贈台東家扶中心等縣內22家社福機構。

台東縣稅務局表示，此次活動因颱風影響而延至19日舉辦，即便如此，縣民的參與熱情依然不減，在活動現場，民眾捐贈的發票不僅能兌換購物禮券及民生用品，更是對需要幫助的社會角落盡一份溫暖心意。同時為了方便更多人參與，稅務局也同步推出線上「東稅柑仔店」平台，讓無法到場的民眾也能用行動支持公益。

稅務局進一步說明，「租稅柑仔店」活動自推出以來，一直以溫暖的初衷感動人心，不僅在台東本地，更吸引了全國各地民眾的熱烈響應。透過線上兌換宣導品的方式，許多人即使身處外地，也能參與其中，一起為公益盡一份心力，稅務局深感榮幸能成為愛心交流的橋樑，並致力於提供更貼心、便捷的參與方式，讓每一份善意都能被傳遞到需要的地方。

台東縣稅務局呼籲，愛心沒有距離，公益更無止境，未來，稅務局將持續透過類似的活動，與社會各界攜手努力，將善意擴散到更多角落。希望每一位民眾都能透過簡單的行動，讓這份溫暖在社會中流動不息，照亮更多需要幫助的人們。

本次活動共募集到紙本發票1800張，雲端發票30114張，已全數轉贈給台東縣內包括臺東家扶中心、自閉兒家庭關懷協會等22家合法社福機構。稅務局特別向所有參與捐贈的民眾致上深深的感謝，正因為有大家的愛心，才能讓活動有如此豐碩的成果。