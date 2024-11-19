公害污染陳情管道多元便利　台東環保局24小時為民服務

▲台東公害污染陳情管道多元便利。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東的好環境不容公害、污染的破壞，台東縣環保局全年無休、24小時受理陳情，民眾可利用縣民服務專線1999、免費陳情專線0800-066666、電話(089)221999、網路受理系統(https://ww3.moenv.gov.tw)、手機APP｢公害報報」等多元便利的管道進行陳情。根據環保局統計今年1至10月共計受理2184件陳情案，當中以環境衛生、異味、噪音等類型居多，平均每件處理時數為3.11小時，整體案件妥善處理率達99.6%，符合環境管理署設定95%以上的標準，秉持堅守職責、用心服務，與大家共同守護台東的好環境。

台東縣政府表示，縣民服務專線1999服務項目亦包含受理民眾陳情環境公害或污染案件，並透過平台派工方式交由環保局受理，與環保局受理陳情的管道相同，民眾都可善加利用，目的皆為促使公害或污染及時改善，或裁罰違規行為人以警惕改善，保護環境，減少民眾受到負面環境影響，營造優質宜人的生活環境，以期在地鄉親與來自各地的訪客一起漫活在台東，邁向聯合國永續發展目標(SDG）第6項｢淨水與衛生」及第11項「永續城鄉」的目標。

台東縣環保局則指出，環境公害或污染陳情受理及稽查人員執勤24小時不打烊，且對陳情人資料絕對保密，民眾不用擔心個資外洩，但為了讓稽查人員正確與及時有效稽查蒐證及處理，報案時請提供明確公害或污染發生位置、情節、時間等資料，並建議陳情人留下聯絡電話，利於案情不明查詢、確認及說明稽查處理情形，亦可拍攝相關事證(如行為、車輛車牌等)提供環保局追查，提升陳情案件稽查處理效果。

環保局呼籲，民眾發現環境公害或污染的情事時，請利用上述24小時受理的陳情管道即時報案，避免在公開臉書或網路社群留言，以保護個人資料，並獲得良好的稽查處理效果，維護大家的環境權益。