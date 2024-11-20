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交通部「金安獎」　交警吳獻堂、義交陳建揚獲殊榮

▲交通部「金安獎」交警吳獻堂、義交陳建揚獲殊榮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲交通部「金安獎」交警吳獻堂、義交陳建揚獲殊榮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

交通部113年度金安獎於11月19日在台北國軍英雄館進行頒獎典禮，本年度台東縣警察局在「交通執法」項目中勇奪第三組之冠，由警察局副局長邵明仁代表前往受奬；另交通警察隊小隊長吳獻堂獲頒績優交通警察；交通義勇警察隊小隊長陳建揚獲頒績優交通義勇警察，交通部部長陳世凱於會中表示，金安獎除了象徵交通工作上的成就外，也激勵其他警察單位在交通工作中的精益求精，推動全國性的交通安全文化。

交通隊小隊長吳獻堂以在取締各項重大交通違規及酒後駕車的積極作為與顯著成效榮獲表彰，其中今年共取締59件酒後駕車案件，成功降低酒駕肇事率；另外在「台東國際鹿野高台熱氣球嘉年華」及「鐵人三項國際賽」等大型活動場合，也常能看到吳員認真執勤的身影，確保活動的行車安全與順暢。吳獻堂表示，交通勤業務多樣繁忙，仍自許秉持服務民眾的心及學習交通專業知識，持續對各項交通勤務繼續努力，期許所有用路人快樂出門、平安回家。

義交小隊長陳建揚擔任警察局義交逾27年，任勞任怨、勇於任事，配合執行各項協勤勤務認真負責，並適時鼓勵與關懷隊員共同參與勤務，咸表嘉勉及肯定；另外對於轄內有號誌燈號故障情形，陳員亦主動通報修繕，積極維護優質交通環境。陳建揚表示，加入義交團隊為民服務是畢生的志業，未來將持續奉獻在交通工作上，建構安全的交通環境。

警察局局長梁東山表示，金安獎被譽為交通界的奧斯卡獎，是全國交通安全的最高獎項，同仁能榮獲此獎項的殊榮，實屬不易，感謝全體同仁的犧牲奉獻，守護每位市民安全回家的道路。警察局將持續針對酒駕、毒駕及危險駕車等行為嚴正執法，並加強宣導交通安全觀念，打造本縣成為幸福宜居的城市。

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